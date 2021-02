EXCLUSIV Claudia Pătrăşcanu, cu ochii în lacrimi la Survivor, din cauza unui concurent: „Pe lângă el, eu chiar nu am probleme”

Sebastian Chitoşcă se numără printre ultimii concurenţi înscrişi la „Survivor România”, sezonul 2. În vârstă de 28 de ani, acesta a jucat fotbal de performanţă, fiind component al FCSB-ului, transferat de la echipa Ceahlăul. La doar 18 ani, Chitoşcă îmbrăca tricoul echipei naţionale, reuşind să se întreţină singur şi să îşi ajute familia. Fotbalistul a renunţat însă, brusc, la cariera sportivă, atunci când fratele lui a intrat în comă, în urma unui accident.

Fratele lui Sebastian a fost la un pas să-şi piardă viaţa, după ce a avut o altercaţie la o terasă. Din acest motiv, Sebastian a fost nevoit să plece în Germania, să fie alături de familie. Acolo s-a angajat într-o vopsitorie auto că să îşi întreţină fratele. „Mi-a lipsit mult competiţia. M-am gândit că Survivor este o oportunitate să revin în sport. Îmi place mult formatul, te ţine conectat la sport, la mişcare, la competiţie. Firea mea este competitivă şi este o provocare pentru mine această emisiune”, a spus Chitoşcă, atunci când a acceptat să intre în competiţia „Survivor România”.

Deşi nu-l cunoaşte personal pe fotbalist, Claudia a fost deosebit de impresionată de povestea acestuia. „M-a impresionat foarte tare povestea lui de viaţă, ceea ce întâmpină cu fratele lui şi chiar am plâns. Îl susţin pentru povestea lui şi nu numai, este şi foarte bun pe traseu. Îmi doresc din inimă să vină în ţară cu premiul cel mare, are toate şansele. Pare un om educat, competitiv, un bun prieten, ştie ce înseamnă greul cu adevărat, un adevărat sportiv şi merită. Are toată admiraţia mea, tot respectul şi mă voi ruga pentru el. Atât eu, cât şi oamenii care mă plac pe mine, îl susţinem până la final. Pentru mine înseamnă mult oamenii cu poveşti de viaţă, iar povestea lui m-a cutremurat. Am zis că eu chiar nu am probleme în momentul în care l-am ascultat într-un interviu”, a declarat Claudia Pătrăşcanu, în exclusivitate pentru Click!.