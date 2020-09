Emisiunea „Câştigă România!”, prezentată de Virgil Ianţu, revine la TVR 2 pe 14 septembrie

Marele premiu al acestui sezon este un autoturism. Câte o ediţie va fi difuzată de luni până joi, de la ora 20.00.

„Ne adaptăm şi am adaptat şi condiţiile de filmare. Formatul «Căştigă România!» are câteva noutăţi: absenţa din studio a însoţitorilor şi a prietenilor la care concurentul ar fi trebuit să apeleze la întrebarea ajutătoare, care va fi adresată acum prin telefon. Pe lângă asta, ne-am gândit la o soluţie ca premiul cel mare, autoturismul, să fie dat în fiecare sezon. Am hotărât că, dacă nu avem un concurent care să câştige 10 ediţii consecutive în fiecare sezon, vom organiza o finală, o ediţie specială în care premiul să fie dat celui mai bun dintre cei mai buni concurenţi, după criterii foarte clare”, a transmis Virgil Ianţu într-un comunicat.

Noul sezon va avea 71 de ediţii, fiind cel mai lung de până acum.

Cel de-al şaptelea sezon „Câştigă România!” va avea un format îmbogăţit şi din punct de vedere vizual, iar concurenţii provin din medii diferite, de la învăţământ la inginerie şi IT, studenţi şi pompieri, păpuşari şi agenţi de securitate.