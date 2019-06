Emisiunea „Acces direct“, amendată de CNA: „Din dorinţa de subiecte bombă, Antena 1 mi-a încălcat dreptul la viaţă privată“

„Acces direct“ şi „Xtra Night Show“ au adus Antenei 1 o amendă de 20.000 de lei deoarece membrii CNA au considerat că a fost încălcată legislaţia privind dreptul la viaţă privată al persoanelor (oameni obişnuiţi) la care s-a făcut referire în emisiunile respective, potrivit Paginademedia.ro

Este vorba despre ediţia din 20 mai a emisiunii prezentate de Cristina Cioran, „Acces direct“, şi ediţia din 14 mai „Xtra Night Show“, prezentat de Dan Capatos.

Se pare că ediţia „Acces direct“, care a prezentat povestea unui bărbat care ar fi avut relaţii cu o tănără şi, mai apoi, cu mama acesteia, alături de care ar fi avut şi un copil, a cântărit cel mai greu în valoarea amenzii, notează sursa citată. Bărbatul a apărut la „Acces Direct“, unde a făcut o serie de acuzaţii că fiul său ar fi fost abuzat de mamă.

Cazul a fost analizat ca urmare a unei plângeri venite din partea femeii. „Din dorinţa de subiecte bombă, postul de televiziune Antena 1, mi-a încălcat dreptul fundamental la viaţă privată, prin folosirea numelui meu şi al fiicei mele, cât şi funcţia domiciliu (localitatea) în cadrul emisiunii «Acces direct», invenţiile acestui domn, care nu se poate numi nici măcar tată. Am fost abuzată psihic şi fizic de către acesta, dovadă stând însuşi ordinul de protecţie dat“, se arată în reclamaţie.

Norina Ionescu, reprezentantul Antena Group, prezentă în faţa CNA, a spus că moderatoarea şi-a făcut treaba şi a intervenit de fiecare dată când a fost cazul, cerând probe. În plus, imaginile prezentate pe post au fost blurate: „Materialele date pe post au fost puse la dispoziţie de tată care are partea lui de subiect şi partea lui de dreptate. Singura chestiune este de cenzură, de a nu apărea acest subiect la televizor, altfel consider că a fost tratat respectându-se prevederile legale. Au fost blurate imaginile prezentate“.

De cealaltă parte, Radu Herjeu, membru CNA, a spus că nu moderatoarea a fost problema: „Eu nu am vorbit de rolul moderatoafrei, ci de acest articol (din codul audiovizual - n.r.): «Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia». Dacă tu poţi să susţii că această emisiune nu este o imixtiune gravă în viaţa privată a unei persoane, care nu numai că nu şi-a dat acordul, dar v-a pus în vedere să nu discutaţi acest subiect, atunci ok, înţelegem diferit ce înseamnă viaţă privată şi imixtiuni“.

În ceea ce priveşte „Xtra Night Show“, a fost vizată o ediţie în care se discuta despre moartea designerului Răzvan Ciobanu şi despre o persoană care ar fi avut „un rol extrem de important în ultimele zile“. Bărbatul respectiv, care nu era persoană publică, a fost prezentat pe post fără a i se cere acordul. Mai mult, moderatorul le-a cerut telespectatorilor să trimită informaţii despre bărbatul prezentat în imaginile de pe ecran.

