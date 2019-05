Emilia Clarke, despre sfârşitul tragic avut de Daenerys în Game of Thrones: „Am susţinut-o până la final, nu-mi place deloc că fanii o numesc The Mad Queen“

„Game of Thrones“ a ajuns la final după opt sezoane, iar în ultimul episod fanii au avut parte de cea mai tragică scenă: Jon Snow este nevoit să o omoare pe femeia pe care o iubeşte, Daenerys Targaryen.

Într-un interviu pentru Entertainment Weekly, Emilia Clarke (32 de ani) a vorbit despre sfârşitul personajului ei, dezvăluind că nu s-a aşteptat la aşa ceva.

„Ce? Ce? Ce?“, a fost reacţia actriţei când a citit scenariul ultimului sezon „Game of Thrones“. „A venit de nicăieri. Am fost absolut înfricoşată. Niciodată nu m-am gândit că asta ar urma să se întâmple. Am plâns mult şi am ieşit să mă plimb. M-am întors acasă după cinci ore, aveam bătături la picioare. M-am tot gândit cum o să pot face aşa ceva“, a povestit Clarke.

Actriţa a vorbit şi despre schimbarea bruscă a personajului său, care s-a transformat din mama răniţilor în regina nebună, distrugând Debarcaderul Regelui şi omorând mii de oameni nevinovaţi.

„Ea a început cu cele mai bune intenţii şi chiar a sperat că nimic nu-i va distruge planurile măreţe. Problema a fost că familia Stark nu a plăcut-o şi ea a simţit şi a văzut acest lucru. S-a gândit că le va da o şansă. Le-a dat-o, dar nu a funcţionat, iar ea a ajuns prea departe pentru a se mai întoarce din drum. Reacţiile familiei Stark au avut un impact puternic asupra ei. A văzut atât de multe lucruri, a trecut prin atâtea lucruri, a suferit, a pierdut, a simţit durerea. Iar brusc toţi aceşti oameni o privesc şi-i spun: «Noi nu te vrem». E prea târziu să renunţe, a ucis deja o mulţime de oameni, nu mai poate schimba nimic. Se agaţă de un singur lucru: acest băiat, Jon Snow. Şi se gândeşte că el o iubeşte şi e suficient. Dar este suficient oare? Există acea speranţă şi dorinţă că în sfârşit cineva o va accepta excat aşa cum este, dar la naiba, el nu o poate accepta“, a explicat Emilia Clarke.

Într-un alt interviu pentru The New Yorker, actriţa a detaliat motivele pentru care Daenerys Targaryen s-a schimbat: „Ea nu este dorită, ea nu este complet iubită în Nord. Aşa că se oferă în totalitate lui Jon Snow, căruia îi dă multe şanse şi pe care încearcă să-l convingă că totul va fi bine. «Dacă vrei să fii cu mine, atunci lasă-mă să îndeplinesc acest lucru. Ştiu că pot fi un lider bun, hai să facem asta împreună». Dar el nu vrea. Iar această dezamăgire o distruge definitiv, pentru că tot ce a simţit până atunci a fost durere, sacrificiu, abuz. Oamenii i-au întors spatele, au trădat-o, se simte complet singură. Toate aceste lucruri au condus către momentul în care stă pe dragon şi ia acea decizie. Întotdeauna am vrut să arăt şi partea sensibilă a personajului meu. Există întotdeauna o mie de motive pentru care o persoană spune sau face un anumit lucru. Suntem produsul experienţelor noastre. Iar când toţi au crezut despre ea că este rece şi brutală, eu am încercat să o luminez puţin. În acea scenă nu mi-am dorit să o prezint drept nebună, pentru că nu-mi place deloc acest termen. Nu-mi place deloc când fanii o numesc «The Mad Queen/Regina Nebună». Ea este adâncită în traumă, în durere, în suferinţă. Misiunea ei a fost să fie salvatorul oamenilor şi a sacrificat totul pentru asta. A sacrificat iubirea, fericirea, prietenii, a sacrificat orice pentru a fi conducătorul care credea că poate fi. De fiecare dată când am fost pusă în faţa unor scene dure, cum ar fi uciderea în masă de la Debarcaderul Regelui, am avut în minte un singur gând: Daenerys se îndreaptă către destinul ei“.

Totuşi, actriţa a mărturisit că are şi o perspectivă proprie asupra a ceea ce s-a întâmplat cu personajul ei în ultimul sezon din „Game of Thrones“: „Am şi propriile mele sentimente. M-a afectat atât de mult totul încât au fost multe momente în care trebuia să-mi reamintesc că acel scenariu nu este despre mine, ci despre un personaj. A fost o luptă chinuitoare să citesc scenariul. Dar până la urmă personajul meu a făcut o alegere şi eu trebuie să accept acest lucru. Unui actor nu trebuie să-i fie niciodată frică să-şi arate părţile urâte. Cu toţii le avem. Iar după zece ani petrecuţi în proiectul ăsta, e logic ce se întâmplă cu Daenerys. Ce mai putea face? E o Targaryen. Mă gândeam că va muri, dar nu am fost niciodată pregătită. Dar a fost un sfârşit foarte frumos şi emoţionant. Sper să vedeţi în acea ultimă scenă cu ea vulnerabilitatea, să o vedeţi pe micuţa fată din sezonul 1, pentru că e chiar acolo. Aş vrea ca ultima amintire a fanilor despre Daenerys să fie asta: o fată naivă, sinceră, plină de iubire şi speranţă. Şi mi se frânge inima la gândul că oamenii vor gândi lucruri rele despre ea. Dar sunt sigură că o vor face şi ştiu că nu pot controla acest lucru. Dar da, am susţinut-o pe Daenerys până la final! Am fost de partea ei! Nu puteam altfel“.

