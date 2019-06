Elvira Deatcu joacă în sezonul 2 din Vlad: ce rol are personajul ei în poveste

Delia este partenera lui Cezar, o femeie extrem de frumoasă, inteligentă, elegantă, diplomată şi foarte puternică. Totodată, ştie să folosească o armă atunci când este necesar şi nu se sfieşte să o facă dacă cineva îi ameninţă familia. Manierată şi foarte educată, cântă la pian şi este cea care l-a ajutat pe Vlad din momentul în care acesta a evadat şi şi-a schimbat identitatea. Delia reapare în viaţa lui şi de data aceasta ea este cea care are nevoie de el, pentru a-şi proteja fiica.

În cel de-al doilea sezon al serialului, răzbunarea va fi prezentă pe mai multe planuri, iar Delia va juca un rol cheie în întreaga poveste.

„Foarte mulţi oameni din echipa mare şi minunată a acestui serial îmi sunt aproape de suflet, pentru că îi cunoşteam bine şi am mai lucrat împreună. A fost ca o întoarcere acasă pentru mine. Am fost primită cu braţele deschise, la propriu şi la figurat. Sunt onorată că fac parte dintr-un proiect excepţional, din toate punctele de vedere. Am avut deja câteva zile de filmare. Se munceşte într-un ritm nebunesc, dar cu multă placere şi profesionalism. Nu vreau să dezvălui foarte multe despre personajul meu, dar îmi doresc ca acesta să relaţioneze cu cât mai multe dintre caracterele din scenariu, pentru ca eu să am ocazia să filmez cu toţi actorii din această distribuţie, pe care-i preţuiesc şi-i admir. Sper să ne fie bine împreună, spre bucuria noastră şi a celor care ne vor urmări“, a declarat Elvira Deatcu.

Elvira Deatcu FOTO Pro TV

Elvira Deatcu este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate actriţe din România, care a cucerit publicul prin talentul şi prin naturaleţea cu care abordează fiecare rol. Din anul 1995 este actriţă a teatrului Odeon, unde a jucat şi joacă roluri importante. Din momentul debutului său în teatru şi cinematografie, a fost distribuită în seriale de televiziune şi în filme precum „Pariu cu viaţa“, „Iubire şi onoare“, „Lacrimi de iubire“, „Entre chiens et loups“, „Jocul de-a vacanţa“, „Ana, mon amour“ şi „The fall“.

