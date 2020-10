După aproape 10 ani, Radu Banciu părăseşte B1 TV. Care este următoarea sa destinaţie

Conform Pagina de Media , plecarea lui Radu Banciu are legătură cu faptul că acesta realiza în acelaşi timp o altă emisiune zilnică, pentru postul de televiziune Look Plus, acesta fiind şi locul în care va apărea realizatorul de acum încolo.

„Banciu a decis să se întoarcă la emisiunile de comentarii sportive pe care le realizează zilnic la un alt post de televiziune. Am întrerupt colaborarea de comun acord”, spun reprezentanţii B1 TV. Răspunsul lui Radu Banciu cu privire la plecare sa a fost mult mai scurt şi sec: „Mă deranjezi degeaba, Petrişor Obae. Te pup”, i-a spus acesta redactorului-şef Pagina de Media.

Radu Banciu încheie astfel o şedere de aproape 10 ani la B1 TV, timp în care realiza emisiunea de la miezul nopţii, denumită „Lumea lui Banciu”. Aceasta a fost începută în 2011, alături de Radu Naum, care a plecat ulterior, şi a reprezentat una dintre cele mai urmărite producţii ale B1 TV, atrăgând însă şi o mulţime de amenzi.

B1 TV va aplica schimbări în grila postului, iar Tudor Muşat va avea acum emisiunea până la ora 22:00 faţă de 21:00 cum se întâmpla până acum. După emisiunea lui Tudor Muşat va începe cea a lui Silviu Mănăstire.