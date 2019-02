Dragoş Bucur revine la „Visuri la cheie“: cum motivează actorul decizia FOTO

Dragoş Bucur revine la „Visuri la cheie“. Show-ul va debuta în curând la Pro TV cu ce cel de-al şaselea sezon.

După un an în care s-a dedicat familiei, şcolii de actorie Actoriedefilm.ro şi proiectelor sale din film atât din România, cât şi din Amsterdam şi Belfast, unde a petrecut cinci luni pentru filmări, Dragoş Bucur revine la cârma emisiunii care a rămas întotdeauna aproape de el.

„Visuri la cheie reprezintă unul dintre cele mai dragi proiecte în care am fost implicat şi mă întorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauză, pentru a petrece mai mult timp cu Dana şi cu familia noastră, pentru a călători împreună, dar şi pentru a mă putea dedica proiectelor mele de film. A fost un an în care am descoperit locuri şi lucruri noi, în care am cunoscut oameni extraordinari, iar acum sunt pregătit să revin în televiziune, la Visuri la cheie. Le mulţumesc tuturor celor care au avut mereu încredere în mine şi le mulţumesc foarte mult colegilor. Mă întorc cu gânduri bune şi cu mult entuziasm în proiectul care mi-a fost întotdeauna aproape de suflet.“, a declarat Dragoş Bucur.

În sezonul cinci, actorul Corneliu Ulici (35 de ani) a prezentat emisiunea „Visuri la cheie“ şi s-a dedicat complet proiectului, această experienţă fiind una plină de bucurie pentru el.

„A fost o onoare să prezint un sezon «Visuri la cheie» în locul lui Dragoş, căruia îi spun: Bine ai revenit! A fost o experienţă superbă şi sunt fericit că am putut, împreună cu echipa, să contribui la schimbarea vieţilor unor oameni în bine“,, a declarat Corneliu Ulici.

În curând, Dragoş Bucur şi echipa „Visuri la cheie“ vor pleca în caravana sezonului şase pentru a schimba destinele unor oameni cu care viaţa a fost dură.

Dragoş Bucur revine la „Visuri la cheie“ FOTO Pro TV

