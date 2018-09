Dorian Popa a primit un nou job la Antena 1 după accidentarea gravă din „Ultimul trib“: „Mă bucur că din această întâmplare tragică am ajuns prezentator“

Aşadar, Dorian Popa va fi co-prezentatorul lui Dan Capatos (45 de ani) la „Xtra Night Show, începând de luni, 24 septembrie, de la ora 23.00. Cântăreţul se alătură echipei show-ului de noapte din care mai fac parte actorul Cătălin Bordea (33 de ani) şi DJ-ul Vika Jigulina (32 de ani).

Aceasta va fi prima apariţie publică de la revenirea din Madagascar, iar cu această ocazie Dorian va povesti despre experienţa „Ultimul trib“ şi va oferi detalii legate de starea sa de sănătate.

„Logic că mă vedeam măcar până în finala «Ultimul Trib», însă Dumnezeu se pare că a avut alt plan pentru mine, plan pe care am decis să îl înfrunt cu acelaşi optimism şi cu aceeaşi energie pe care le-am avut dintotdeauna. Mă bucur că am avut parte şi de reversul proverbului «Un rău nu vine niciodată singur» şi că din această întâmplare tragică am ajuns prezentator la «Xtra Night Show»“, spune Dorian Popa.

Primul duel din reality show-ul „Ultimul Trib“ a avut un deznodământ dramatic pentru Dorian Popa, care a fost nevoit să iasă din competiţie din motive medicale.

Cântăreţul s-a accidentat serios la genunchi în timpul unei probe, însă a continuat lupta, motiv pentru care problema s-a agravat şi a avut nevoie de intervenţia medicilor. În cele din urmă, Popa a anunţat că doctorii l-au sfătuit să se retragă din competiţie, analizele indicând ligamente rupte.