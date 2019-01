Denise Rifai, pe tronsonul căreia va fi întreruptă emisia Realitatea TV, reacţie dură: „Ghiolbanii care au capturat PSD au decis să ne pedepsească“

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, la propunerea membrului Radu Călin Cristea, suspendarea timp de 10 minute a emisiei Realitatea TV ca sancţiune pentru modul în care a reflectat protestul Diasporei din luna august.

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii „Talk News“ de la Realitatea TV, a făcut un apel la telespectatori să deschidă televizoarele joi, în intervalul orar 19.00-19.10, când va fi întreruptă emisia, pentru a transmite un mesaj celor care au luat această decizie.

„Vă rog să fim cu toţii pe Realitatea TV în cele zece minute în care ghiolbanii care au capturat PSD, prin instituţiile pe care le controlează, au decis să ne pedepsească pentru că noi luptăm pentru ca România să rămână stat de drept! Să le arătăm că Realitatea TV suntem toţi“, a scris prezentatoarea pe Facebook.

De asemenea, ea i-a criticat în termeni duri pe cei care au votat propunerea de suspendare temporară a emisiei: „Ce tare!!! Îmi suspendă emisia joi pentru că noi, Realitatea TV, am am informat şi am transmis evenimentele din 10 august din faţa Guvernului! Să vă fie ruşine, «mari bărbaţi» de stat şi de partid ce sunteţi! România nu e de vânzare şi nu se predă! Şi România e stat de drept şi aşa o să rămână! Vremea ghiolbanilor care au capturat ţara şi PSD o să apună curând!“.