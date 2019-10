Decizie controversată la Antena 1. Un concurent de la „Chefi la cuţite“ a stârnit revoltă cu declaraţii şocante: „Jupuiam pisicile şi le dădeam foc“ VIDEO

În timpul emisiunii „Chefi la cuţite“ din 28 octombrie, un bucătar din Republica Moldova, pe nume Vasile Cvasnei, a afişat o atitudine nonşalantă în momentul în care a făcut o serie de dezvăluiri şocante, printre care că a ars câini şi pisici după ce le-a disecat. Declaraţiile bărbatului au stârnit revolta telespectatorilor şi a celor trei chefi.



Vasile Cvasnei a povestit că a crescut câini de vănătoare pentru a-l ajuta în timpul partidelor: „Dacă prindeau o pisică, le dădeam voie să se joace cu ea. Fiind foarte enervat pe ele, pentru că erau foarte multe şi intrau în gospodăria noastră şi stricau tot ce era pe acolo, le trăgeam o mamă de bătaie, după asta le scoteam în afara ogrăzii şi le jupuiam şi mă uitam ce au mâncat, ce nu au mâncat, şi le dădeam foc apoi. Făceam asta ca să nu polueze aerul, pentru că pisica face un miros neplăcut. În timp ce le ardeam, era un singur miros neplăcut, de carne coaptă“.





În timpul acestor declaraţii, pe care concurentul le-a făcut cu zâmbetul pe buze sau chiar râzând, chefii ascultau îngroziţi.

„Tu consideri că ai vreo problemă, aşa?“, l-a întrebat ironic chef Dumitrescu, în timp ce Bontea l-a numit pe concurent „psihopat“. „Gândeşte-te cât de mult rău ai făcut tu la viaţa ta unor animăluţe care nu au nicio vină, frăţică“, i-a mai spus Dumitrescu.

Şi internauţii au avut reacţii dure la adresa concurentului şi au criticat aspru decizia postului de a difuza momentul respectiv, fiind de părere că Vasile are probleme şi are nevoie mai degrabă de ajutor decât de promovare, fiind considerat un model negativ pentru cei din jur.