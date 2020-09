Dan Negru critică noua televiziune a lui Sârbu: N-am înţeles deloc prim-planurile căpăţânilor moderatorilor. Mai doare şi ieftineala ambalajului

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că s-a uitat câteva ore la noua televiziune de ştiri Aleph News, iar concluziile la care a ajuns Dan Negru nu sunt tocmai măgulitoare pentru Adrian Sârbu.

„Sârbu a fost inamicul meu principal 20 de ani şi cel mai greu mi-a fost să lupt nu cu Sârbu din Pro, ci cu Sârbu din Antenă, pentru că toţi voiau să-l copieze, nu să-l înfrunte. Cu o căruţă de dolari bine folosiţi, Sârbu a schimbat lumea televiziunii de la noi. Mi-a povestit Dan Spătaru cum la Mamaia, când Aurelian Andreescu a luat aplauze lungi pentru interpretarea hitului «Copacul», replica lui Spataru a fost «cu aşa voce puteam şi eu». Cu aşa bani, Pro-ul lui Sarbu a putut. Azi lumea e alta! Mă aşteptam ca lansarea să conţină cel puţin o exclusivitate mondială şi nu ştiri clasice pe care le vezi peste tot! Vremea ştirilor echilibrate pe care le vrea Sârbu a trecut. Nu le mai găseşti niciunde în lume. Publicul smart ştie să aleagă şi apoi să voteze pentru că votul rămâne miza ştirilor oriunde in lume“, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

El a continuat: „M-am uitat câteva ore la noua televizune a lu' Sârbu şi n-am înţeles deloc prim-planurile căpăţânilor moderatorilor, prim-planuri exagerate şi obositoare. Acu' mi s-a confirmat că e adevărat ce spune manualul, că prim-planurile sunt obositoare. Capetele unor tineri care citesc ştiri bătrânicioase.

Moderatori cu păreri, dar fără notorietate. Apoi, conceptul de «social television» despre care Sârbu zice ca e nou, e vechi, toate televiziunile au demult content adaptat pentru toate ecranele. Publicul smart ştie asta! Facebook a devenit o chestie îmbătrânită, darămite televiziunea. Dincolo de content, doare ieftineala ambalajului. Cu asta Pro nu era obişnuit! Siglă ponosită, bumpere, croma, mult YouTube moca... O fi ăsta doar începutul? Sau sfârşitul?“

Dan Negru l-a comparat pe Adrian Sârbu cu Valeriu Lazarov şi susţine că cel din urmă a fost cel care a revoluţionat cu adevărat televiziunea, la nivel mondial.

„Singurul român care a contat in televiziunea mondială n-a fost Sârbu. A fost Valeriu Lazarov care a construit televziunea modernă italiană, pe aia spaniolă. Lazarov a fost singurul care nu voia sa fie Sârbu. În România, cu producţiile lui, Antena avea sloganul «lider in divertismentul de televziune» şi TVR era în top 3. Când l-am întrebat pe dnul Lazarov de ce nu mai funcţionează anumite formate TV, mi-a răspuns: «pentru că viaţa e frumoasă fiindcă are un început şi un sfârşit».O lecţie frumoasă pentru noi, cei care nu ne împăcăm cu asta! Şi poate lecţia pe care Lazarov i-o dă lui Sârbu, dincolo de moarte: «viaţa e frumoasă fiindcă are un început şi un sfârşit»“, a conchis prezentatorul TV.