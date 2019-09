Dan Badea: „Am mers în trening la un restaurant de fiţe. Mi-au dat un sacou şi mi-au zis «Nu te ridici de la masă orice ar fi»“ VIDEO

Dan Badea este un nume deja celebru pe scena stand-up-ului din România, iar vineri, 20 septembrie, a renunţat pentru câteva momente la rolul de prezentator „iUmor“ pentru a oferi atât membrilor juriului, cât şi telespectatorilor, un număr special şi plin de umor.

Dan Badea a povestit o întâmplare din Franţa, când abia ajuns acolo, îmbrăcat în trening, a fost dus de cineva la un restaurant de fiţe, cu două stele „Micelin“: „Eu am încercat să zic că nu sunt îmbrăcat adecvat.. «Lasă, tati, rezolvăm noi, nu-i problemă», zice. V-aţi dat seama ce gen de om, da?“.

Ulterior, Badea a povestit că a ajuns undeva „într-un castelaş, pe un deluşor aşa superb“: „A venit un om la noi, eu am crezut că e patronul, dar era ăla de la poartă, care era îmbrăcat impecabil, nici cum sunt eu acum, senzaţional“.

Deşi era îmbrăcat în trening, cel care îl însoţea pe Dan Badea a rezolvat-o „româneşte“ cu nişte euro şi a funcţionat: „Ne-a lăsat ăla înăuntru, dar mi-a dat un sacou şi o cămaşă şi mi-a zis: «Nu te ridici de la masă. Orice ar fi»“.

„M-am uitat în lista de vinuri, cel mai scump era 1.000 de euro. Am zis să-l încerc. La 1.000 de euro, a venit unul – cred că l-au trezit din spate: «A luat un prost sticla aia, trezeşte-te!»… Că a venit unul derutat şi cu o medalie. Eu ştiu că e somelier, că am văzut în filme. La noi nu-i vezi, nu eşti obişnuit. Mă uitam la el şi mă gâdeam: «Ce e cu medalia asta? E campionul beţivilor?». A venit cu o sticlă de vin… Atâta presiune n-am avut în viaţa mea. Mi-a povestit de ziceai că ne combinăm pe Tinder“, a început Dan Badea să povestească, în stilul caracteristic.

Întregul moment de stand up:

Mihai Bendeac a recunoscut că are o slăbiciune pentru stand-up-ul făcut de colegul său de platou şi că de fiecare dată se bucură la maximum de umorul său: „O să zică lumea că iau jumătate din banii pe care îi câştigă Badea din spectacolele lui, dar eu am o sensibilitate când vine vorba de momentele lui. Este absolut amuzant“.

În acest an, Dan Badea vrea să ofere publicului său ceva nemaivăzut pe scena de stand-up din România pe 29 noiembrie, la Sala Palatului: „Nu vreau să par lipsit de modestie, dar doi ani la rând când am făcut Sala Palatului am simţit că 25 de minute rezervate mie nu mi-au ajuns. E un sentiment atât de frumos să ai un spectacol cu un public de 4000 de oameni. Anul acesta vreau să îmi îndeplinesc un vis, să stau măcar o oră pentru că am foarte multe de spus şi ştiu că sunt oameni care îşi doresc să se bucure de acest show. O să fie ceva ce n-aţi mai văzut, ştiu că sună clişeu, dar într-adevăr pe scena de stand-up de până acum nu s-a mai văzut aşa ceva“.

