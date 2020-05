Cum s-a ascuns Regina Elisabeta de soţii Ceauşescu într-un tufiş, în 1978: „A fost prea mult chiar şi pentru ea“ VIDEO

Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Robert Hardman în documentarul „Inside the Crowd. Secrets of the Royals“, difuzat pe 21 mai, de ITV.

În 1978, Nicolae Ceauşescu şi soţia sa Elena au fost invitaţi în Marea Britanie de guvernul Laburist condus de James Callaghan pentru o vizită de stat de patru zile.

Cu toate acestea, au apărut îngrijorări şi nemulţumiri în timpul vizitei. „Cine a fost de acord cu această vizită, eu? Dacă da, cu siguranţă regret“, ar fi spus pe atunci ministrul de externe David Owen, într-o şedinţă.

„Presa a început să-l interogheze pe ministrul de externe David Owen: «De ce invităm acest monstru să vină în Marea Britanie?»“, a spus la ITV biograful regal Robert Hardman.

„Vizita ar fi putut fi anulată din punct de vedere tehnic, dar repercusiunile politice ar fi fost enorme“, a explicat fostul ministru David Owen (81 de ani), în cursul documentarului.

Jurnalistul Robert Hardman este cel care a povestit cum s-a ascuns Regina Elisabeta în tufişurile Palatului pentru a evita o întâlnire cu soţii Ceauşescu.

Regina a ieşit cu câinii la plimbare şi când a văzut că soţii Ceauşescu se îndreaptă spre ea a decis să se ascundă. „Chiar nu aveam chef să le vorbesc“, ar fi spus Elisabeta a II-a.

„S-a gândit că nu poate face faţă să vorbească cu ei, aşa că pentru prima şi singura dată în viaţa ei, s-a ascuns într-un tufiş din grădinile Palatului pentru a-i evita pe oaspeţii săi“, a mărturisit Hardman.

„Regina i-a povestit unui invitat, de la care am aflat şi eu“, a spus Hardman.

„Regina a trebuit să suporte multe persoane în tăcere de-a lungul vieţii ei, dar Ceauşescu a fost prea mult chiar şi pentru ea. A explicat asta destul de clar, nu i-a plăcut deloc“, a povestit şi Lordul David Owen.





Robert Hardman, corespondent pe teme referitoare la familia regală, a făcut aceste dezvăluiri pentru prima dată în cartea sa, „Our Queen“, lansată în 2011.





Dezgustul Reginei faţă de Ceauşescu



Regina şi prinţul consort Philip au întâmpinat cuplul Ceauşescu în gara Victoria şi au făcut o scurtă plimbare cu caleaşca până la Palat.

În 1978 imaginea lui Ceauşescu în Occident era încă bună şi guvernul Laburist britanic a încercat să exploateze acest lucru pentru avantaje politice şi economice.

Dar această imagine avea să înceapă să se strice la numai câteva luni după vizita la Londra, după fuga în Statele Unite a şefului spionajului extern, generalul Mihai Pacepa, ale cărui dezvăluiri au ajutat la schimbarea atitudinii Occidentului faţă de dictatorul român.

Iar în 1989 cu puţin timp înainte de răsturnarea sa, guvernul britanic i-a retras lui Ceauşescu Ordinul de Bath cu care fusese decorat de Regină în timpul vizitei din 1978.

Un gest fără precedent, prevestit însă de dezgustul simţit de suverană faţă de dictatorul comunist cu 11 ani înainte.

Regina Elisabeta a II-a, Prinţul Philip, Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu au participat la un dineu la Palatul Buckingham FOTO Getty Images