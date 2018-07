Cum a motivat prezentatoarea Realitatea TV gestul de a-l da afară din emisiune pe Dragoş Bucurenci: „M-am simţit jignită“. Ce afirmaţii s-au făcut

Activist civic, jurnalist şi consultant în comunicare, Dragoş Bucurenci s-a declarat şocat de faptul că a fost dat afară din emisiunea „Acasă la oamenii Realităţii“ după o discuţie în contradictoriu cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, şi cu realizatoarea programului, Alexandra Păcuraru, fiica lui Maricel Păcuraru, unul dintre patronii Realitatea TV.





Bucurenci susţine că a fost sunat şi invitat în emisiune, însă i s-a comunicat că subiectul dezbaterii va fi cu totul altul: mitingul diasporei programat pe 10 august. Acest lucru i-a fost confirmat şi înainte de a intra în direct. În realitate, tema emisiunii a fost exodul românilor în străinătate şi motivele care stau la baza lui. Punctul de vedere al jurnalistului, care a subliniat că printre cei care pleacă sunt şi persoane homosexuale care nu se simt acceptate, a inflamat spiritele, mai ales pe cel al realizatoarei, care a afirmat că „se încearcă o manipulare a opiniei publice“ şi că „homosexualii sunt atei“.

Redăm o parte relevantă a discuţiei:

Dragoş Bucurenci: Fenomenul migraţiei nu este un lucru rău per se. România s-a modernizat întotdeauna, încă din secolul al XIX-lea, prin acest fenomen al migraţiei, pentru că oamenii care pleacă se şi întorc. Sunt foarte mulţi cei care au plecat în '90 şi se întorc şi te asigur că vor continua să se întoarcă atâta vreme cât România va continua pe drumul spre democratizare şi europenizare, dar dacă România rămâne pe această enclavă conservatoare, deviază de la drumul către democraţie şi statul de drept şi se reîntoarce către un regim autoritarist puternic şi cu influenţe religioase, precum cel practicat în spaţiul ex-sovietic, atunci este rău. Eu nu deplâng plecarea lor. Sunt şi oameni care pleacă tocmai pentru că sunt oprimaţi de valorile conservatoare ale acestei Biserici pe care o tot clamăm şi care face parte din identitatea noastră. Eu am cunoscut cupluri de acelaşi sex care au plecat din ţara asta pentru că nu mai suportă să fie arătaţi cu degetul.

Alexandra Păcuraru: Da, dar deja tema...Dragoş, subiectul ăsta nu-şi are locul aici. Cuplurile de acelaşi sex care pleacă sunt atei, scuză-mă că-ţi spun. Dragoş Bucurenci: Nu, cei mai mulţi nu sunt, ei chiar cred în Dumnezeu, şi nu acesta este motivul pentru care pleacă. Pleacă pentru că, în afară de familia lor şi prieteni, nimeni nu reuşeşte să-i accepte.

Alexandra Păcuraru: Voi încercaţi să faceţi o manipulare a opiniei publice. Dragoş, cred că ai greşit emisiunea.

Vasile Bănescu: Domnul Bucurenci s-a lansat în nişte afirmaţii cu totul stupefiante. Câţi dintre cei 4 milioane de români care au plecat sunt homosexuali? Vreau să spun că BOR nu are nimic cu nimeni, nu e împotriva homosexualilor. Doar că valorile acestei entităţi (BOR) este în contradicţie cu păcatul homosexualităţii, nu cu oamenii care au această problemă. Aceşti oameni sunt bineveniţi în biserică. Vreau exemple de homosexuali persecutaţi de preoţi.

Alexandra Păcuraru: Dragoş, tu provii dintr-o femeie şi un bărbat...De ce trebuie noi toţi ceilalţi să renunţăm la valorile noastre, să nu mai mergem la biserică pentru că voi nu vă simţiţi acceptaţi.

Dragoş Bucurenci: Eu nu am spus că nu trebuie să mai mergem la biserică...



Alexandra Păcuraru: Eu mă duc în fiecare duminică la biserică, azi n-am ajuns pentru că am avut un zbor, eu aşa...

Dragoş Bucurenci: Nu ar trebui să zbori duminica dimineaţa...

Alexandra Păcuraru: Nu? De ce? Ce se întâmplă?



Dragoş Bucurenci: Slujba se întâmplă. (Râde)

Alexandra Păcuraru: Nu, asta deja este urât din partea ta.

Dragoş Bucurenci: Scuză-mă, tu îmi spui că ai zburat şi nu ai ajuns la slujbă. Eu ştiu că dacă eşti o drept credincioasă, ar trebui să-ţi planifici lucrurile....



Alexandra Păcuraru: Din punctul meu de vedere, tu îţi baţi joc de valorile, de tradiţiile şi de credinţa noastră. Tu râzi în emisiune de credinţa noastră în care am crescut.

„I-am cerut domnului Dragoş Bucurenci să părăsească această emisiune pentru că eu m-am simţit jignită. Nu iau partea Bisericii, nu joc rolul nimănui, joc rolul meu. Eu m-am simţit jignită, m-am simţit sfidată. Şi dacă asta este credinţa mea, aşa am crescut, acestea sunt valorile mele, vă rog mult, şi o fac public, să mă respectaţi, pentru că eu sunt omul care vorbeşte prin fapte. Nimeni nu va putea niciodată să mă arate cu degetul că am spus ceva, dar nu am făcut nimic. Poate spun, dar uitaţi-vă şi la ce fac. Aşa că respectaţi-mă, ca să vă respect şi eu“, şi-a justificat realizatoarea de la Realitatea TV decizia.