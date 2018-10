Cum explică TVR angajarea unui fost ofiţer SRI ca ombudsman

Reprezentanţii TVR au explicat pentru Paginademedia.ro pe ce criterii a fost ales Septimiu Marica, fost ofiţer SRI, în funcţia de ombudsman al televiziunii publice. Un ombudsman are ca atribuţii, printre altele, legătura dintre redacţie şi public – semnalează greşelile din articole, derapajele etice şi răspunde cererilor cititorilor/telespectatorilor. De asemenea, el trebuie să promoveze transparenţa în interiorul organizaţiei.

TVR a precizat că angajarea s-a realizat după o analiză a aptitudinilor profesionale ale lui Marica şi în acest proces s-a ţinut cont de faptul că are la bază studii de relaţii publice şi jurnalism. De asemenea, reprezentanţii televiziunii publice au subliniat că Septimiu Marica „nu mai are de mulţi ani calitatea de ofiţer SRI“ şi subliniază că „raportarea la funcţiile deţinute anterior ar fi însemnat discriminare“. În plus, TVR precizează că este vorba de un contract pe o perioadă determinată.

Septimiu Marica este absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii, a lucrat opt ani în SRI şi a contribuit la înfiinţarea Centrului Zonal de Înalte Studii pentru prevenirea şi Contracararea Bioterorismului. E specialist în „depistarea comportamentului simulat“ şi este cofondator al Iceu, o companie de consultanţă, training şi business intelligence. A fost director executiv al firmei de pază Guard One.