Cum a ajuns Antena 3 să difuzeze un material realizat în exclusivitate de TVR. Autorul a fost cel care a sesizat situaţia: ce răspuns a primit

Echipa TVR a filmat discursul Majestăţii Sale Margareta, ţinut la Haga pe 9 octombrie, însă materialul a fost ţinut la sertar de TVR câteva zile.

Deşi discursul Majestăţii Sale a stârnit reacţii în presa din România, televiziunea publică nu s-a folosit de imaginile în exclusivitate pe care le avea, scrie Pagina de Media.

Ulterior, jurnaliştii postului de ştiri Antena 3 au aflat că TVR ar putea avea imagini cu discursul Principesei Margareta şi au cerut, colegial, discursul de la TVR. L-au obţinut şi l-au dat pe post pe 15 octombrie, menţionând sursa.

Abia după ce Antena 3 a dat imaginile şi după ce reporterul TVR care le-a realizat, Bogdan Şerban Iancu (realizator al emisiunii „Ora Regelui“), a sesizat situaţia şi a depus o plângere către Comitetul Director, TVR a difuzat imaginile şi o ştire scurtă, menţionează sursa citată.

„Am aflat cu mâhnire că discursul de la Haga al Majestăţii Sale Margareta, care a stârnit vâlvă în media românească, a fost difuzat pe postul de televiziune Antena 3. Înaintea Televiziunii Române, cea care a plătit deplasarea, cea care a filmat, cea care este acreditată permanent pe lângă Familia şi Casa Regală a României. Discursul, ca de altfel imaginile cu întreaga manifestare de la Institutul Clingendael din Haga, a fost trimis instituţiei noastre, TVR, în seara zilei de 9 octombrie 2019“, a scris realizatorul Bogdan Şerban Iancu în plângerea făcută.

Totodată, realizatorul a făcut o plângere şi către Comisia de Etică din TVR.

Într-o declaraţie pentru Pagina de Media, reporterul a povestit:

„O echipă a emisiunii «Ora Regelui» - adică Claudiu Petringenaru, cameraman, şi cu mine, i-a însoţit pe membrii Casei Regale la Haga şi la Paris, în perioada 8-16 octombrie (...). Doar noi, cei de la TVR, am fost acolo. În aceeaşi zi, noaptea, am trimis imaginile în TVR. Trei zile nu s-a dat nimic pe post, în timp ce presa a relatat pe larg despre acest discurs, iar noi eram singurii care aveau şi imagini video. În seara zilei de 14 octombrie, Antena 3 a difuzat pe post, integral, discursul, cu sursă TVR. L-am sunat, chiar în seara aceea, pe George Tudor, producătorul general al ştirilor. «Da, noi le-am dat imaginile, pentru că avem o colaborare cu celelalte instituţii media», mi-a zis. «Cine a decis», am întrebat? Nu mi-a zis decât: «Ştii tu cine!», «Doina Gradea?», am completat. «Da!», a fost răspunsul“.