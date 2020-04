„Cronica Cârcotaşilor“ împlineşte 20 de ani. Şerban Huidu: „Aş vrea să vă aduc aminte că sunteţi ceea ce priviţi“

Pe 14 aprilie 2020, „Cronica Cârcotaşilor“, emisiune difuzată de Prima TV, împlineşte 20 de ani. Şerban Huidu, omul care a început cu o idee şi a dus-o la nivel de brand, spune că: „Nu mi-am închipuit niciodată că încercarea mea în media românească va ajunge să facă istorie şi Conica va deveni una dintre cele mai longevive emisiuni din România. La 20 de ani de «Cronică» aş vrea să vă aduc aminte că: «sunteţi ceea ce priviţi»“.

„Cronica Cârcotaşilor“ a debutat pe micul ecran în anul 2000, iar în cele 40 de sezoane a devenit un brand de televiziune.

20 de ani de bâlbe, 20 de ani de râsete, 20 de ani de gafe, 20 de ani de întâmplări care nu pot fi uitate pot fi revăzute la 20 de ani de „Cronica Cârcotaşilor“. Din 13 aprilie, de luni până joi, la ora 23.00 iar vineri de la ora 22.00, Prima TV va difuza ediţii speciale pentru fiecare an pe care telespectatorii l-au trăit împreună cu „Cronica Cârcotaşilor“.

Totul a început cu un om şi cu un papagal, s-au adăugat un cameraman, Pustiu', un regizor, Mistretu' şi apoi totul a devenit istorie. Sute de mii de bâlbe culese din spaţiul televiziunilor româneşti, mii de apariţii „inedite“ ale unor persoane publice şi celebrele rubrici „Top ruşinică“, „Vocea poporului“ şi dansul bebeluselor fac parte deja din istoria televiziunii din România.

În cei 20 de ani, „Cronica Cârcotaşilor“ nu a ratat niciun derapaj din spaţiul mioritic al celor care lucrează în televiziune, al oamenilor politici sau al persoanelor publice. Însă Cronica a făcut mai mult decât să asaneze spaţiul public mioritic. S-a implicat în campanii şi în a ajuta persoane la nevoie.





Şerban Huidu îşi aduce aminte că unul dintre cele mai importante momente trăite în cei 20 de ani de Cronică a fost acela în care după ce a văzut un reportaj la ştiri, în care un bărbat ducea copiii la şcoală într-o maşină pe care o refăcuse ca să încapă cât mai mulţi elevi. „Mi s-a părut îngrozitor, absolut îngrozitor. Aşa că, am făcut o campanie că oamenii să doneze bani, noi am dublat banii şi am pus restul. Am cumpărat trei autobuze şcolare pe care le-am dus în ţară. Primul a ajuns în Sighetul Marmaţiei, în localitatea Poienile de sub munte. Acolo copiii mergeau 6-7 km că să ajungă la şcoală. Apoi al doilea autobuz l-am dus într-o localitate de lângă Oradea, unde tot aşa, copiii mergeau zeci de km la şcoală. Şi al treilea, în Rovinari, la omul pe care îl văzusem în reportaj. Pentru noi a fost un sentiment foarte plăcut“.

Un alt moment important este cel în care, conform lui Şerban Huidu, emisiunea a fost votată de către publicul unei reviste de specialitate, drept cea mai bună emisiune de umor. „Momentul în care premiul TV Mania a ajuns la noi, ne-am dat seama că este un premiu de popularitate, nicidecum un premiu pentru audienţe sau producţie. În momentul respectiv erau mari emisiuni concurente care erau făcute cu foarte mulţi bani, Divertis sau Vacanţă mare. Şi până la urmă nişte neica nimeni, cu fonduri infinit mai mici decât cei sus menţionaţi şi venind de la o televiziune fără mari pretenţii, ajungeau să-i bată pe toţi. Acela a fost un moment, o confirmare a unor lucruri bine făcute şi a unei munci titanice pe care nimeni nu o vede“ spune Şerban Huidu.

Cârcotaşii au parodiat sute de persoane şi dacă telespectatorilor le este dor de Andreea Bigudescu, Sandra Efectiv Storcescu, Cherida, Mircea Radu Bre sau Gabi Strâmbeanu Firea, pot urmări de luni până vineri ediţii speciale,cu cele mai mari gafe din istoria televiziunii din România, difuzate de către Prima TV, de luni până vineri.