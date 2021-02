Costi Ioniţă, despre ce nu s-a văzut la Survivor: „În junglă îţi lipsesc mâncarea şi tabieturile, nu te poţi spăla cu săpun şi şampon“

Costi Ioniţă s-a arătat mereu detaşat în ceea ce priveşte o posibilă eliminare, aşa că şi-a luat „la revedere” de la colegi fără prea multe regrete. Artistul a caracterizat experienţa de la Survivor ca fiind una foarte dură. A încercat să stea departe de conflictele cu coechipierii, însă asta l-a costat, deoarece nu a reuşit să se apropie prea tare de aceştia.

Ce a însemnat pentru tine experienţa de la Survivor România 2021? A fost ca o lecţie de viaţă?

Costi Ioniţă: Survivor România este, într-adevăr, o experienţă de viaţă destul de dură pentru foarte mulţi oameni. Eu sunt obişnuit cu postul şi restricţionarea alimentară şi nu mi-a fost greu. După o astfel de experienţă devii mai bun, mai puternic şi nu mai ai deloc frici.

Ce ţi-a lipsit cel mai mult în junglă? Unde era mai greu: pe traseu sau viaţa de acolo?

În junglă îţi lipsesc mâncarea şi tabieturile, nu te poţi spăla cu şampon, săpun, te duci în mare, ceea ce a fost în regulă. Dar Survivor România m-a legat mai mult de natură, m-a făcut să fiu mai conectat cu natura şi universul. Atunci când exista timp liber, îmi găseam o fereastră să mă duc să meditez pe malul marii, sub un copăcel. Mie mi-a plăcut acest lucru. Este adevărat că mi-au lipsit persoanele dragi, altfel a fost o experienţă benefică pentru mine. Este bine să fii cu tine, să ai anumite restricţionări ca organismul să îşi dea un boost, pentru că nu îi mai dai de mâncare şi te poţi vindeca de multe lucruri. Eu n-am avut niciun fel de probleme; însă le recomand celor care au idee despre însemnătatea postului şi, bineînţeles, a rugăciunii. N-am avut acces la tehnologie, ceea ce a fost foarte bine. Tehnologia te cam prosteşte, stăm tot timpul într-un ecran mic, cu ochii în el şi uităm de frumuseţea din jurul nostru. Acolo n-am avut telefon şi glumeam, ne jucam, povesteam. Ceea ce a fost minunat, nu am stat fiecare cu ochii în Instagramul lui. Mi-a lipsit muzica, dar am făcut instrumente din ce găseam în junglă.

Află pe Click! cine l-a convins să participe la Survivor şi alte informaţii exclusive despre ce nu s-a văzut la TV