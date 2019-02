Cosmin Seleşi s-a accidentat grav la Asia Express: „Este o durere pe care nu am simţit-o niciodată în viaţă“

Efortul fizic îi va face în această seară probleme lui Cosmin Seleşi, care se va accidenta la picior în timpul unei probe, având nevoie de îngrijiri medicale.

„Am avut impresia că cineva mi-a băgat un cuţit de la genunchi până sus. Am zis iniţial că este cârcel, dar a început să mă doară şi nu am mai putut. O durere pe care nu am simţit-o niciodată în viaţă“, va mărturisi acesta.

Deşi starea sa de sănătate este precară, Cosmin îşi va dori să continue cursa cu tot dinadinsul. Telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară dacă jocul este sau nu compromis pentru el.

Urmează o seară cu misiuni care le vor solicita la maximum pe vedete, iar oboseala, stresul şi efortul susţinut vor începe să îşi spună cuvântul. „Te simţi neputincios într-o astfel de situaţie“, va spune Şerban Copoţ despre starea coechipierului său.

Într-o căldură istovitoare, cele şaşe echipe ce luptă pentru imunitate se vor aventura într-un traseu dificil, atât fizic, cât şi psihic. „Nu ne aşteptăm să fie nimic mai uşor, noi ştim că în această cursă totul devine din ce în ce mai greu“, mărturiseşte Anca Sigartău.

„Parcă cu zi ce trece şi cu cât stăm mai mult în această competiţie, misiunile sunt mai dificile“, va adăuga Bogdan Boantă.

Diseară, de la 20.00, pe Antena 1, concurenţii Asia Express parcurg ultima etapă a cursei din Sri Lanka, către farul din Colombo. Miza este una la fel de importantă, căci prima echipă ce va ajunge la linia de sosire va câştiga imunitatea şi un bilet de avion către India, în vreme ce ultimele două cupluri din clasament se vor califica automat la cursa pentru ultima şansă.

