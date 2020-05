Corina Chiriac renunţă la emisiunea de la Naţional TV. Care este motivul: „Ultimele două luni mi-au schimbat viaţa“ FOTO

Corina Chiriac a scris, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că renunţă la emisiunea de la Naţional TV, „Să v-amintiţi duminica“, după 12 ani de colaborare cu postul TV.

Interpreta a mărturisit că ultimele două luni au ajutat-o să-şi reevalueze viaţa şi a ajuns astfel la concluzia că are nevoie de „o pauză de resetare personală şi profesională“.

„Ultimele două luni mi-au schimbat viaţa. Nevoită să stau mai mult în casă, am avut ocazia să stau de vorbă cu mine şi am aflat că am nevoie de o pauză de resetare personală şi profesională. După succesul de anul trecut când am schimbat prefixul, an în care am sărbătorit 50 de ani de carieră pe scena Cerbului de Aur, în emisiuni TV şi multe concerte, când am lansat la Eurostar dublul CD „Strada Speranţei“ şi un site la care am muncit câţiva ani alături de o echipă, această pauză de două luni mi-a adus o altă perspectivă de viaţă. Una mai liniştită. Am decis astfel să mă retrag din colaborarea cu Naţional TV.

Mulţumesc tuturor membrilor echipei şi colegilor de breaslă pentru o fructuoasă colaborare de mai bine de 12 ani. A fost un privilegiu pentru mine să încercăm să „Ne-amintim Duminica“ şi să „Oprim Timpul“ împreună (...)“.

Solista a mărturisit şi că vrea să-şi scrie memoriile. „Între timp, eu am început să îmi scriu amintirile, activitate care mă bucură, deşi mă consumă emoţional, fiindcă trebuie să retrăiesc zeci de ani de întâmplări, pentru a le povesti altora!“