„Copilul diasporei“, El Rumañol, moment emoţionant la Românii au talent: „Una dintre cele mai bune radiografii pe care a reuşit s-o facă cineva ultimilor ani“

Daniel Maximilian Nica, de profesie programator, e originar din Oradea şi a venit în Spania când avea opt ani, împreună cu tatăl şi fratele său.

În 2018, şi-a luat numele de scenă El Rumañol, o expresie a identităţii lui amestecate: român şi spaniol. Are un canal de YouTube cu acest nume unde îşi postează melodiile. Muzica a fost felul în care a luptat împotriva umilinţelor pe care le-a suferit încă din copilărie pentru că este străin.

El a urcat, vineri seară, pe scena de la „Românii au talent“, unde a cântat o variantă a piesei lui, „Copiii diasporei“ şi a reuşit să-i emoţioneze pe cei prezenţi în sală.

Maxi a fost 12 ani imigrant ilegal, a mâncat conserve de la Crucea Roşie şi a purtat haine de la Caritas, a fost hărţuit şi discriminat la şcoală pentru că era român. „Puto rumano, vete a tu país“ (traducere: român nenorocit, du-te în ţara ta) i s-a spus, potrivit teleleu.ro.

Acum trăieşte în Castellón de la Plana, Spania, oraşul căruia i se spune „Mica Românie”, pentru că în provincia Castellón locuiesc peste 38.000 de români, conform Institutului Naţional de Statistică din Spania.

„Am ajuns în Spania când aveam aproape 8 ani, acum mai bine de 25 de ani. Am crescut aici, între două ţări. La început stăteam toţi într-o singură cameră, toată familia. Era greu. Noi trebuia să mergem pentru mâncare la Crucea Roşie şi la Caritas pentru haine. Am suferit mult. Am îndurat multă xenofobie şi rasism. Copiii de la şcoală erau foarte răi. Tot timpul se legau de mine pentru că era uşor. «De ce vii tot timpul cu aceleaşi haine? Aşa sărac eşti?» îmi spuneau. Aici, în Spania, tot timpul faptul că-ţi ziceau numai «eşti român» era o înjurătură. Nu exista încă cultura emigrantului în Spania. Rapp-ul pentru mine a fost o terapie. Era forma de a scoate din mine toată ura şi toate nedreptăţile de care am avut parte în această societate. Dacă nu ar fi existat hip-hopul, cu siguranţă aş fi avut nevoie de un psiholog. Pentru că este greu pentru un copil să fie sărac, să doarmă pe străzi, să-şi schimbe ţara şi să sufere atât de mult. Părinţii mei au lucrat foarte mult şi mi-au spus tot timpul să profităm de faptul că suntem în Spania pentru a reuşi ceva în viaţa asta. Ei s-au sacrificat pentru noi“, a povestit Maxi în interviul de prezentare de la „Românii au talent“.

„Maxi, tată, pentru mine genul ăsta de muzică înseamnă 90% text, iar textul tău stă bine de tot în picioare. Din când în când e bine să nu uităm, nu vreau să spun voi sau noi, că până la urmă e o problemă comună. Nu uiţi niciodată ce se întâmplă cu ţara asta, de atâţia ani. Dar e bine că se întâmplă să ne aducă cineva aminte“, a declarat Florin Călinescu după momentul tânărului.

„Am fost martorul uneia dintre cele mai bune radiografii pe care a reuşit s-o facă cineva ultimilor ani şi cred că doar cineva care a trăit o astfel de experienţă putea s-o facă. Ai pus degetul pe aproape toate rănile. Pe unele dintre ele, vezi bine, cei de aici nici măcar nu le conştientizăm. Şi, sincer să fiu, mă gândesc că tocmai de la unul dintre voi o să vină un real semn al schimbării. Poate că cineva trebuie să dea drumul la cântec. A fost un moment extraordinar şi tu eşti, fără îndoială, un băiat extrem de talentat“, a spus şi Andi Moisescu.

„Odată ce pierzi România, începi s-o iubeşti cum nu ai iubit-o niciodată“, a adăugat tânărul.

„Foarte bine şi-a spus mesajul şi există un secret foarte mare aici: mesajul era real. El nu s-a suit pe scenă să cânte pentru că şi-a dorit să aibă succes, el s-a suit pe scenă să cânte pentru că ceva îl durea şi a vrut să spună ce-l doare“, a completat Andi Moisescu.

În 2019, Maxi Nica a ajuns în semifinalele show-ului „Spain’s got talent“ şi a ridicat în picioare publicul cu o melodie despre indentitatea spaniolă, dar şi despre condiţia imigrantului român.

Versurile piesei „Copiii diasporei“:

Astăzi pot să zic că-i înţeleg mai bine pe părinţi

O viaţă-ntreagă au stat la cozi pe timpul comunist

Pentru un kil de pâine şi un litru de lapte

La butelii, pe sfoară erau capace zi şi noapte.

Le-au furat şi libertatea, şoapte prin bucătării

Ascultau radio exterior cu frica de jandarmerii.

Am fost furaţi şi din afară, nu numai din ţară

Ne-au furat tot timpul, ne-au furat o viaţă-ntreagă.

După atâţia ani de criminali şi de hoţie,

De lovit, de gazat, împuşcaţi de jandarmerie,

După atâţia ani, am putut vota şi eu

Şi-mi pare rău, tati, au furat şi votul meu.

Cinci milioane de români au plecat de-acasă

Şi au cinci milioane de copii cărora nu le pasă

Când părinţii n-au plecat să caute bogăţii,

Au plecat să caute jucării pentru copii.

Suntem copiii diasporei şi ne-am jucat cu ele,

N-am uitat de unde-am plecat şi vorbim prost pe româneşte.

Când văd tricolorul se ridică părul pe piele

Nu se înţelege ce se are până nu se pierde

Am pierdut şi sensul la cuvântul „acasă“

Părinţii l-au schimbat, ca în schimb să avem o şansă

Mai cumpăr un timbru să-i scriu la bunica.

Mi se rupe inima când o văd pe mama că are şapte munci

Şi-a opta: cea mai bună mamă pentru prunci

Cât şi-a rupt spatele tata de la o muncă la alta

Fără să-şi vadă copiii şi nevasta

Şi când vine acasă obosit de la muncă şi zice

«Am venit ca să-ţi poţi îndeplini visul»

Atunci ştiu că trebuie să fiu cel mai bun

Să lupt, să ajung departe şi pentru asta scriu

Sunt de atâta timp acolo că aş putea să fiu spaniol

Dar mă uit în paşaport şi văd «născut în Bihor»

Zece ore la coadă ca să bag un vot

Astea înseamnă cu-adevărat să fii patriot

Eu n-am fugit din ţară, au fugit părinţii mei

Şi într-o zi o să ne întoarcem toţi copiii Diasporei

Dar altă problemă începe cânt te întorci din străinătate

Să te dai mare, cu aere de superioritate.

Ai făcut bani, dar pierzi omenia

Se ridică un zid între Diaspora şi România

Dar şi România trebuie să înţeleagă odată

Social e o ţară de 15 ani înapoiată

Să-i spui asta la bărbatul care-o bate pe nevastă,

Stăpânului ce abandonează un animal pe stradă

Adevărul e că nimeni nu-i perfect

Nu toată problema e politicul din Parlament

Depinde de noi, luptăm în continuare

Lumea trebuie să se schimbe dacă vrea o schimbare

Destinul m-a scos afară din România

Dar nimic n-a scos-o pe ea afară din inima mea.