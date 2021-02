Condiţiile grele din competiţia Survivor au făcut-o pe Alexandra Stan să clacheze: Nu e pentru mine competiţia asta

Este o competiţie foarte dură în care toţi concurenţii trebuie să lupte pentru mâncare şi un loc în competiţie.

Alexandra Stan nu a mai suportat şi a început să plângă atunci când gazda emisiunii a întreabat-o despre cum se simte în acest moment.

„Eu nu mai fac faţă. De mult timp am zis chestia asta şi oamenii nu mă cred. Am infecţie la degete, mi-am scrântit mâna de nu ştiu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu ştiu câte ori pe zi la toaletă şi m-a plouat azi-noapte. Dacă nu ar fi colegii mei să mă susţină, cred că aş intra în depresie. Nu e pentru mine competiţia asta, vreau să merg acasă şi sper ca oamenii să înţeleagă şi să nu mă voteze. Sper să mă trimită acasă”, a spus Alexandra Stan chiar înainte de începerea duelului cu echipa Războinicilor pentru Imunitate.

Citeşte continuarea pe Click.ro.