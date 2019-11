CNA a sancţionat Digi24 pentru faptul că CTP a numit-o „femelă scatofilă“ pe Dana Budeanu. Ce a decis în cazul înjurăturii reproduse de jurnalist

Apelativul a fost folosit de Cristian Tudor Popescu în contextul scandalului iscat după ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a distribuit o postare ironică a Danei Budeanu despre fondatoarele Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, care construiesc din fonduri private un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

În ceea ce priveşte ediţia din 24 octombrie în care acelaşi CTP a reprodus în direct înjurătura folosită de un şef ISU – „Lasă-i în p**a mea“ – în noaptea tragediei de la Colectiv, CNA nu a aplicat nicio sancţiune. Membrul CNA Radu Călin Cristea a propus tot o somaţie, însă aceasta nu a întrunit minimul necesar de voturi (şase).

În principiu, majoritatea membrilor CNA a considerat că Prelipceanu a intervenit şi înainte şi după ce jurnalistul a reprodus înjurătura.

Vera Secrieru, reprezentantul Digi24 la CNA, a scuzat limbajul jurnalistului prin faptul că ambele subiecte au fost încărcate din punct de vedere emoţional.

„«Bipul» devine obscen în momentul în care este vorba de nişte morţi. Omul acela a înjurat nişte morţi, nu poţi să pui «bip» la aşa ceva. (...) Nu eu l-am pronunţat, el şi l-a asumat cu privire la nişte oameni morţi. Ceea ce înseamnă un gest de laşitate, acei oameni nu puteau să-i răspundă, aşa că am răspuns eu în locul lor. Mai ales că individul a avut neruşinarea cosmică să declare că nu a spus decât «lasă-i» şi nimic altceva, în faţa unei ţări întregi. Eu am fost o maşină de reproducere sonoră, nimic altceva. Am făcut un lucru cât se poate de moral şi chiar etic, pentru că ignominia acestui ofiţer a fost publică“, a explicat la momentul respectiv CTP.