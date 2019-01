Cine este vedeta care o va înlocui pe Ilinca Vandici în emisiunea „Fan Arena“ de la Kanal D: „Mă bucur să mă întorc pe micile ecrane“ FOTO

„FanArena“, show-ul dedicat fanilor „Exatlon“, va fi prezentat de actriţa şi vedeta de televiziune Lili Sandu (39 de ani), care a participat în cel de-al doilea sezon al show-ului de la Kanal D.

Ilinca Vandici este, în prezent, gazda emisiunii „Bravo, ai stil“, de la Kanal D, care a debutat cu cel de-al cincilea sezon la sfârşitul anului 2018.

„Fan Arena“ începe luni, 14 ianuarie, şi va fi difuzată în fiecare luni şi marţi, de la ora 23:15, imediat după „Exatlon“, pentru a comenta, alături de invitaţi, ceea ce se întâmplă în Republica Dominicană.

„Mă bucur să mă întorc pe micile ecrane şi sunt o norocoasă că fac parte din echipa Kanal D. «Exatlon» a fost pentru mine o experienţă extraordinară, iar ceea ce am trăit acolo voi ţine minte, cu siguranţă, toată viaţa. Eu am fost şi sunt fan «Exatlon» şi nu se putea un loc mai potrivit pentru mine, în care să mă bucur de acest show fenomen. «FanArena» este locul unde, alături de invitaţii mei, voi încerca să aflu la cald tot felul de informaţii legate de atleţii celor două echipe. Vom comenta situaţiile ivite în concurs şi ii vom cunoaşte cât mai bine pe concurenţi, prin intermediul apropiaţilor lor, care vor veni alături de noi, în platou. Acest an este plin de suprize frumoase şi sper să fiţi alături de mine pentru a le împărtăşi cu voi!“, a declarat Lili Sandu.

Lili Sandu FOTO Kanal D

Vedeta crede că experienţa prin care a trecut la „Exatlon“ o va ajută în calitatea să de prezentatoare «FanArena».

„Pentru că am fost acolo, pot să îi înţeleg foarte bine pe concurenţi, pot să mă pun în locul lor şi să înţeleg ce se întâmplă cu ei. Pentru mine a fost important la «Exatlon» că mi-am învins fricile. M-a suprins plăcut faptul că am avut mult curaj. Pentru că această competiţie nu este doar despre rezistenţa fizică, ci, mai mult decât atât, este despre a te autodepăşi“, a mai declarat Lili Sandu.

