Cine este Simona Petric, dansatoarea care a făcut senzaţie la Românii au talent: singura din lume care a câştigat trei competiţii majore de salsa VIDEO

Simona Petric (35 de ani) s-a născut în Cugir, România, iar în prezent locuieşte în Puerto Rico. Tânăra a impresionat la „Românii au talent“ cu un număr fabulos de dans. La final, Mihai Petre a dorit să danseze cu tânăra şi au făcut-o în aplauzele tuturor, oferind un nou moment de senzaţie. Simona Santos Petric este la ora actuală singura dansatoare din lume care a câştigat trei competiţii majore: Puerto Rico Salsa Open (în iulie 2011), World Latin Dance Cup (în decembrie 2012) şi World Salsa Summit (în februarie 2014). A început să danseze la vârsta de şase ani, după cum însăşi mărturiseşte, obţinând numeroase titluri naţionale şi internaţionale la secţiunea dansuri de societate. La vârsta de 14 ani a continuat cu dansuri moderne şi tematice: „De mică dansam prin casă şi părinţii mei au decis să mă înscrie la cursuri de dans în oraşul natal. Dansez de la vârsta de şase ani: am făcut dans sportiv de performanţă timp de şapte ani, apoi dans modern, iar în ultimii 16 ani - salsa. Nici unul dintre părinţii mei nu e dansator de profesie, însă le place amândurora să danseze“. .Pasiunea pentru salsa a început în 2003, pe când locuia la Bucureşti. Timp de patru ani, Simona fost coregrafă şi dansatoare pentru trupa Mandinga. În 2011, tânăra s-a mutat în Puerto Rico, iar în august 2012 a fondat Sabor Ajeno Dance Academy, unde predă în prezent. „Încerc de multă vreme să revin în ţară“





Simona Petric a povestit şi motivul pentru care a decis să participe la „Românii au talent“ şi să se întoarcă astfel în România.

„Încerc de multă vreme să revin în ţară şi să împărtăşesc pasiunea mea cu românii mei dragi şi, totodată, să-mi revăd familia. M-am mutat în Puerto Rico de şapte ani, iar ultima oară când am venit acasă a fost acum cinci ani. Aşa cum am menţionat, anul trecut am trecut printr-o experienţă pe care nu o doresc nimanui: Puerto Rico a fost devastat de uraganul Maria, au fost momente extrem de grele, în care nu am putut lua legătura cu familia... ideea e că datorită dansului am putut reveni la punctul de plutire pe plan emoţional, eu şi toate persoanele care au venit la cursuri. Pentru mine, dansul e mai mult decât o pasiune, e un stil de viaţă, e artă, e felul meu de a mă exprima, e un cumul de emoţii care pot ajunge la inimile oamenilor şi îi pot influenţa pozitiv, iar «Românii au talent» este locul perfect pentru a transmite acest mesaj şi totodată e un nouă provocare pentru mine“, a povestit concurenta.

Tânăra a dezvăluit şi care este visul ei cel mai mare: „Consider că îmi trăiesc visul datorită faptului că pasiunea mea e în acelasi timp jobul meu, însă visez să am diferite sucursale ale Sabor Ajeno Dance Academy la nivel mondial şi să călătoresc nonstop“.

