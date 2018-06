Cine s-a înscris în show-ul „Ninja Warrior“ de la Pro TV şi imagini de la probe. Ce spun doi foşti concurenţi din străinătate: „A fost o onoare imensă“

Medici, avocaţi, IT-işti, studenţi, antrenori de fitness, alpinişti şi contabili au încercat să încheie traseul care le-a testat pregătirea fizică şi psihică.

Românul care va reuşi să ducă la bun sfârşit toate traseele din competiţia sportivă „Nina Warrior“ va câştiga un premiu în valoare de 100.000 de euro.

Pentru a vedea daca cei înscrişi în emisiune sunt pregătiţi să intre în cursă, dar şi pentru a le explica probele pe care le au de trecut în această etapa de selecţie, doi testeri profesionişti „Ninja Warrior“ au sosit la Bucureşti.

Viktor Hallden (Suedia) şi Georgio Munroe (Marea Britanie) sunt doi foşti concurenţi ai show-ului, care le-au împărtăşit românilor din experienţa lor (foto deschidere articol).

„Pentru mine, participarea la «Ninja Warrior Suedia» a fost fabuloasă, chiar dacă nu am ajuns până la cursa finală, a fost o experienţă care mi-a schimbat viaţa şi pe care nu am cum să o uit vreodată. «Ninja Warrior» este o competiţie în care forţa merge mână-n mână cu agilitatea. A fost o onoare imensă pentru mine că am reuşit să fac un traseu pe care puţini oameni din lume sunt în stare să-l facă“, le-a spus celor prezenţi Viktor Hallen.

Despre prezenţa femeilor într-o astfel de competiţie, dar şi despre şansele acestora de a sfida limitele, le-a vorbit Georgia Monroe: „Sunt multe bariere mentale pe care femeile trebuie să le depăşească pentru a se simţi suficient de confortabil, astfel încât să arate ce pot într-un mediu unde sunt mai mulţi bărbaţi. Este destul de intimidant atunci când vezi mai mulţi bărbaţi masivi, cu muşchi, dar sunt multe femei care chiar pot trece cu brio probele“.

La doar câteva zile de la anunţarea achiziţionării licenţei de producţie a formatului Ninja Warrior, peste 1000 de români s-au înscris în competiţie. Înscrierile continuă, iar doritorii o pot face la numărul de telefon 0743.890.823 sau pe site-ul ninjawarrior.protv.ro.

FOTO Pro TV