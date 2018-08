Cine sunt primele vedete anunţate din noul sezon Exatlon: „Oamenii mă ştiu din videoclipuri şi concerte, acum mă vor cunoaşte în totalitate“

„Exatlon“ va începe în această toamnă toamnă, la Kanal D, cu cel de-al doilea sezon.

Actriţa Lili Sandu (39 de ani) şi cântăreţul What’s Up (Marius Ivancea), în vârstă de 29 de ani, au răspuns provocării şi sunt gata să lase confortul de acasă pentru a intra in competiţia „Exatlon“.

Lili Sandu şi What’s UP se alătură astfel campioanei olimpice la gimnastică Silvia Stroescu (33 de ani) şi lui Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo, ei fiind şi primii patru componenţi ai echipei Faimoşilor.

Cântăreaţă, actriţă şi om de televiziune, Lili Sandu este una dintre cele mai apreciate şi carismatice vedete feminine din România. A avut numeroase apariţii în cadrul unor show-uri de televiziune, a jucat şi în seriale, cucerind prin naturaleţe, talent şi, nu în ultimul rând, frumuseţe. Este pasionată de sport şi nu întâmplător se numără şi ea printre fanii primului sezon „Exatlon“.

Lili Sandu FOTO Kanal D

„M-am gândit serios când am primit propunerea pentru a participa la «Exatlon». Asta pentru că ştiu cât de important este să poţi face faţă din punct de vedere fizic în acest concurs. Nu am făcut sport de performanţă, dar a contat mult în decizia mea faptul că am practicat kickboxing, pilates, jogging pentru sănătate şi pentru a mă menţine în formă. Mă aventurez în această competiţie şi pentru că am convingerea că fiecare dintre noi îşi poate depăşi limitele, poate ieşi din zona de confort şi se poate surprinde pe sine. Am urmărit primul sezon «Extlon» şi am realizat că e mai mult decât o competiţie sportivă, «Exatlon» înseamnă o stare a minţii, o depăşire a barierelor psihologice şi o dovadă de curaj. Aşadar, plec la acest drum cu bucuria că voi avea şansa să concurez alături de minunaţi sportivi medaliaţi, de la care, cu modestie, voi avea de învăţat!“, spune Lili Sandu.

Lili Sandu FOTO Kanal D

Pentru What’s Up, participarea la „Exatlon“ va marca o nouă etapă importantă a vieţii sale. Producător de muzică, compozitor şi cântăreţ, What’s UP a trecut recent şi printr-o schimbare radicală, o nouă abordare „pe viaţă“. A slăbit, prin sport şi alimentaţie, 25 de kilograme într-un an, şi pentru că se simte într-o formă de zile mari, a spus «Da» provocării de a întra în competiţia de la Kanal D.

„Atunci când m-am gândit să îmi schimb stilul de viaţă nu mă aşteptam să reuşesc să slăbesc atât de repede şi atât de mult. Asta m-a făcut să îmi amintesc că sunt foarte ambiţios şi că îmi place să suprind şi să mă autodepăşesc. Toată copilăria am făcut sport, baschet, handbal, polo, însă niciodată n-am putut să transform în profesie aceste pasiuni pentru că niciuna nu a depăşit dragostea mea pentru muzică. Sunt conştient că va foarte greu, dar sunt un bun autodidact şi o să învăţ din propriile mele greşeli. Oamenii mă cunosc din videoclipuri şi concerte, acum mă vor cunoaşte în totalitate“, a declarat artistul.

What's Up FOTO Kanal D