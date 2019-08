Cine va prezenta „Acces Direct“ în locul Simonei Gherghe: „Am primit cu surprindere propunerea“ FOTO

După ce Simona Gherghe a anunţat oficial că nu va reveni la pupitrul emisiunii „Acces direct“, precizând că decizia îi aparţine în totalitate, reprezentanţii Antena 1 au anunţat cine o va înlocui, începând din toamnă.

Astfel, prezentatoarea Mirela Vaida este cea care va prelua cârma emisiunii „Acces direct“. Ea revine pe TV după o perioadă în care şi-a dedicat timpul creşterii celor trei copiii.

„Am primit cu surprindere şi bucurie propunerea de a fi noul prezentator «Acces Direct». Eram pregătită şi îmi doream de ceva timp să mă întorc la viaţa profesională, la emisiunile live, la adrenalina pe care televiziunea şi, mai ales, emisiunile zilnice, ţi le oferă!”, a declarat prezentatoarea.

Mirela Vaida Antena 1





„Cunosc echipa emisiunii, ştiu provocările şi momentele dificile pe care le presupune un astfel de format conectat mereu la viaţa socială, iubesc performanţa şi mă împlineşte munca în echipă! Mai ales că, de când am primit propunerea de a prelua poziţia de moderator, am lucrat alături de echipă şi la câteva schimbări de conţinut. Ne aşteaptă multe lucruri frumoase şi pozitive pe care sã le descoperim împreună! Îmi este dor de public şi sper ca publicul să mă primeascã în casa lui, aşa cum a fãcut-o atâţia ani! Pentru asta le mulţumesc! Iar eu, vă asigur, am rãmas aceeaşi Mirela, veselă, optimistă, «nebunatică»” empatică, hotãrâtă şi, mai ales, vorbăreaţă“ , a completat Mirela Vaida.

