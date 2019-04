Cine sunt finaliştii Asia Express. O echipă a fost eliminată înainte de finală: „A fost o experienţă frumoasă şi brutală pe alocuri“ VIDEO

CRBL şi Oase, Ruby şi Robert şi Cocuţa şi Bogdan sunt finaliştii sezonului doi „Asia Express – Drumul Elefantului“, în timp ce Şerban Copoţ şi George Vintilă au terminat proba pe ultimul loc şi au fost eliminaţi din competiţia de la Antena 1.

Cele trei echipe rămase în show vor ajunge pentru finala „Asia Express“ în Mumbai, unde vor avea de trecut ultimele teste pentru a câştiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

„Eu am venit aici din două motive: am văzut primul sezon şi am vrut să trăiesc această experienţă extraordinară şi mă bucură foarte mult faptul că această experienţă mă va ajuta să închei într-un mod admirabil cartea pe care am scris-o, Manualul exploratorului. Accidentarea lui Cosmin Seleşi a fost un moment de cumpănă pentru mine, a fost nedrept pentru toată lumea, dar am reuşit să mă regrupez având alături de mine un partener foarte echilibrat şi foarte bun, George Vintilă, alături de care am făcut lucruri tari. Pot spune că Asia Express este o experienţă frumoasă, epuizantă, brutală pe alocuri, te stoarce de emoţii, te pune în nişte ipostaze în care viaţa normală de acasă nu te pune. Asia Express e mult mai mult decât ce se vede la televizor“, a declarat Şerban Copoţ.

„Va rămâne o experienţă unică, un joc care s-a dovedit a fi foarte greu pe alocuri, însă o super experienţă. Sunt foarte liniştit şi mulţumit, mai ales că plec cu prieteni, ceea ce e cel mai important“, a adăugat George Vintilă.

