Cine este excepţionala balerină care a dansat la bară la „Românii au talent“: „E pentru prima data când văd ceva aproape de perfecţiune“ VIDEO

Elena Gibson, o balerină de excepţie, a dansat pentru prima dată în România pe scena show-ului de la Pro TV. Ea a pus în scenă o îmbinare neaşteptată: balet la bară.

„E pentru prima data când văd ceva aproape de perfecţiune, elemente de forţă care contrazic gravitaţia“, a declarat Florin Călinescu.

Mihai Petre, care a aplaudat-o în picioare, i-a mărturisit: „Este unul dintre cele mai dificile şi rafinate momente pe care le-am văzut vreodată. Ştiu cât de greu este să dansezi lent şi să descrii o mişcare continuă. Tu eşti dincolo de cuvintele pe care le-am spus. Este o onoare pentru mine să te cunosc şi tocmai ai devenit unul dintre momentele mele preferate ever în această emisiune“.

De asemenea, Andi Moisescu a fost profund impresionat de balerină: „Ceea ce bănuiesc este că de fapt avem în faţă o mare balerină. Este ceva ce nu am mai văzut niciodată, este o premieră nu m-aş fi gândit niciodată să intersectez baletul clasic cu pall dance. Le-ai îmbinat într-o măsură în care nu mi-aş fi imaginat, a fost ceva sublime“.

Ulterior, Andi a comentat: „Când văd lucruri neaşteptate, primul meu gând e că am de-a face cu un artist strain. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, pentru că nu vreau să rămână cineva cu impresia că nu am o părere bună despre creativitatea românilor, dimpotrivă, cred foarte mult în ea, dar ştiu că încă nu avem curajul să ne demonstrăm creativitatea, încă avem reţineri, ne e frică nu cumva să ne judece greşit lumea din jur. După care mă bucur şi mai tare când descopăr că artiştii sunt români, mă bucur pentru că îmi dau seama că unii oameni au câştigat curajul pe care generaţii întregi l-au pierdut“.





Elena Gibson a urmat Liceul de Coregrafie „George Enescu“ şi a început să danseze la vârsta de 6 ani. „Eram un copil foarte timid, dar eram talentată atât la balet, cât şi la gimnastică, aşa că am început să prind încredere în mine după ce am început aceste antrenamente. Mama mea a fost o balerină cu o carieră impresionantă şi este modelul meu în viaţă, în timp ce tatăl meu a ajuns în echipa naţională de gimnastică şi îl admir foarte mult pentru asta. Presupun că a fost o combinaţie reuşită de ADN care m-a făcut să continui moştenirea familiei, cum ar veni, deşi eu mi-am găsit propria cale“.

Familia Elenei Gibson a părăsit România în anul 1990, pentru a asigura un viitor mai bun Elenei şi surorii sale. Aceştia aveau nişte cunoştinţe în Italia, aşa că au hotărât să se stabiliească în această ţară. „Eu am fost destul de norocoasă pentru a primi o bursă la National Ballet of Canada School, aşa că am profitat de ocazie pentru a-mi urma cariera în balet“.

„Unul dintre cele mai memorabile momente ale vieţii a fost să plec, de una singură, în Canada. A fost înspăimântător şi minunat în acelaşi timp. Acolo, am avut profesori fantastici, iar printre aceştia se numără şi cei doi mentori ai mei, care au avut grijă de mine: Sergiu Stefanschi şi Magdalena Popa“.





În anul 2000, pe când dansa în Germania, Elena a suferit un accident de maşină care i-a curmat cariera de balerină. A avut parte de o perioadă dificilă, dar, după ce şi-a revenit, Elena s-a mutat la Londra, unde a urmat cursurile unei şcoli de circ, fiind încurajată să-şi găsească propriul stil şi să-şi creeze propriile numere.

„M-am îndrăgostit de ideea de a combina dansul la bară cu baletul şi astfel s-au născut câteva spectacole de-ale mele. Inspirată de Natalie Portman, din filmul Black Swan, am creat numărul cu lebăda neagră, pentru care am primit recenzii foarte bune“.

Elena Gibson a câştigat titlurile de Miss Pole Dance Marea Britanie şi Miss Pole Dance World. „Atunci am realizat că sunt pregătită să-mi împărtăşesc pasiunea, aşa că am devenit profesoară de dans“.

Elena spune că unul dintre cele mai fericite momente din viaţa ei a fost atunci când a născut-o pe fiica sa, Grace Esme, acum şase ani.

