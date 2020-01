Cine este prima vedetă eliminată de telespectatori de la Survivor România: declaraţiile concurentei

În urma voturilor telespectatorilor, Cristina Şişcanu, din echipa Faimoşilor, a părăsit show-ul „Survivor România“.

„A fost o experienţă interesantă, foarte intensă. Într-adevar, pe partea sportivă, pe trasee, nu prea m-am descurcat la nivelul la care ar trebui. În acelaşi timp, nici ceilalţi colegi nu au reuşit să acumuleze puncte în favoarea echipei, dar sunt convinsă că ei vor reuşi să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am cunoscut oameni cu care am legat prietenii şi cred că aceste prietenii vor ţine şi dincolo de show. Am un amalgam de emoţii acum. Vreau să le spun colegilor mei că i-am îndrăgit foarte mult, pe majoritatea i-am cunoscut aici, înainte nu îi cunoşteam, şi exact când ne-am legat trebuie să ne despărţim. Aceasta e viaţa, chiar dacă au fost acele multe voturi împotriva mea“, a declarat Cristina Şişcanu când a aflat că ea este vedeta care părăseşte show-ul.

Cele trei concurente care au fost iniţial propuse spre eliminare au fost Elena Ionescu, Asiana Peng şi Cristina Şişcanu.





Cu experienţă în televiziune, prezenţă activă în social media, Cristina Şişcanu a stârnit un adevărat fenomen pe reţelele sociale militând pentru dreptul mamelor de a-şi alăpta pruncii în public. Este soţia lui Mădălin Ionescu şi împreună sunt părinţi pentru trei copii, doi dintre ei din căsnicia anterioară a cunoscutului om de televiziune.

„Nimic în viaţă nu mi s-a dat uşor. Tot ce am obţinut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învăţat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Aşa am reuşit să îmi construiesc un psihic puternic şi un echilibru emoţional. Eu sunt «Survivor»“, spunea Cristina Şişcanu despre participarea în cadrul emisiunii.

Cristina Şişcanu a părăsit show-ul „Survivor România“ FOTO Kanal D