Cine este cel de-al treilea faimos eliminat din show-ul Survivor România: „Cred că nimeni nu se aştepta să ajung până aici“

În ediţia de sâmbătă, 8 februarie, cântăreţul Lino Golden a părăsit competiţia „Survivor România“ după ce faimoşii au pierdut pentru a treia oară jocul de imunitate în faţa eliminărilor.

„Cred că nimeni nu se aştepta să ajung până aici. Ma bucură foarte mult experienţa, faptul că am întâlnit atâţia oameni, Mihai, Cezar, de toţi m-am ataşat. Acum mă gândesc ca o să-mi revăd iubita, o să mănânc.... O să-i susţin pe Faimoşi de acasă. Pentru mine, «Survivor» a însemnat maturizare, am invăţat foarte multe lucruri chiar dacă am stat puţin timp. Am învăţat să mă plaâng mai puţin, chiar dacă în ultimele zile i-am înnebunit că vreau acasă. Mi-a plăcut foarte mult“, a declarat Lino Golden.

Faimoşii au fost nevoiţi să trimită spre eliminare patru concurenţi – Lino Golden, Bogdan Vlădau, Asiana Peng şi Raul Cormos. Premiera săptămânii în consiliul de eliminare a fost dată de faptul că Asiana şi Raul au avut acelaşi număr de voturi din partea colegilor, astfel că cei doi au intrat automat la propunerea de eliminare.