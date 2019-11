Cine sunt concurenţii care au trecut de ultima serie de knockout-uri de la Vocea României: pe cine au salvat membrii juriului şi ce regulă au încălcat VIDEO

Vineri seară, la Vocea României, ultimele şase echipe au luptat folosindu-şi toate armele vocale pentru un loc în etapa confruntărilor, care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 20.30.

În ultima rundă de knockout-uri a sezonului nouă „Vocea României“, Tudor, Smiley, Irina şi Horia s-au bucurat de show, dar au avut şi reacţii neaşteptate şi păreri diferite în ceea ce priveşte unele dintre momentele prezentate în ring.

După ce toţi antrenorii şi-au folosit salvările pe care le aveau la dispoziţie, Irina şi Brenciu au fost fermecaţi de vocea concurentului Mădălin Antonesei şi au apăsat butonul încă o dată, astfel încălcându-se una din regulile concursului.

„Voi ştiţi că nu mai avem locuri în echipă. Ştiţi că am încălcat regulile pentru voi. Eu cred că Mădălin e o voce prea bună ca să plece acasă. Eu sincer îţi spun. Încă nu ştiu ce să fac cu tine. Am apăsat pentru că consider că eşti o voce prea bună ca să părăsească acest concurs, dar poate găsim amândoi ce să facem pentru următoarele etape“, a spus Irina.

Echipa Smiley a avut un ultimul duel: Zoe Grigoraş vs Vasile Bulgaru vs Diandra Bancu, iar după ce a ascultat interpretările puternice şi pline de energie ale acestora, Smiley a decis să meargă mai departe cu Zoe. Diandra va merge şi ea mai departe, dar în echipa lui Horia Brenciu, antrenorul care a ales să o salveze.

Horia a avut emoţii în două confruntări: în primul duel au luptat Alexandru Bugan, Teodor Danci şi Adriana Simionescu, ultima fiind cea care a reuşit să se califice, iar în cel de-al doilea: Luiza Constantin, Cristina & Viana D. şi Iulia Glăvan, Luiza reuşind să-l convingă că merită să ajungă în următoarea fază a show-ului.

Tot două momente a avut şi echipa Irina: Maria Crăciun, Cătălina Antal şi Emanuela Gherasim au luptat pentru locul din etapa confruntărilor, Emanuela fiind cea calificată, iar lupta dintre Victoria Gudima, Eugeniu Cotruţa şi Amanda Aprotosoaei a încheiat seara, ultima fiind cea care a primit o nouă şansă de la antrenoare.

Echipa Tudor a avut un moment extrem de puternic în care Mădălin Antonesei, Ana Maria Ioana şi Andreea Ciocoi au dat tot ce au avut mai bun, iar Ana Maria a reuşit să se califice. Deşi antrenorii nu mai aveau opţiunea de a salva, Mădălin i-a făcut pe Irina şi Horia să apese butonul, iar Irina va avea un concurent în plus în etapa confruntărilor.

Ultima ediţie de knockout-uri „Vocea României“ a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public, peste 1,1 milioane de români urmărind show-ul.