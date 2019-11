Cine sunt concurenţii care merg mai departe la Vocea României, după a doua rundă de Knockout-uri: Chirilă a salvat un băiat din echipa lui Smiley VIDEO

Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley şi Tudor Chirilă au ales şase echipe care au intrat în luptă în ediţia din 8 noiembrie, în cea de-a doua rundă de Knockout-uri de la „Vocea României“.

Toţi şi-au dorit să treacă mai departe, au luptat pentru acest lucru şi au demonstrat că au calităţi vocale de remarcat, însă antrenorii au ales doar şapte concurenţi alături de care vor merge mai departe către marele trofeu, Tudor salvându-l pe Gabriel Biscoveanu din echipa lui Smiley.

Echipa Smiley a avut vineri două dueluri: Nica vs Doru vs Elena şi Kevin vs Andi vs Gabriel vs Alexandru. Antrenorul a ales momentele care l-au impresionat şi a mers mai departe cu Elena Ilie şi Andi Ţolea.

Tot două momente au fost şi în echipa Irinei. În primul au luptat Lia, Marina şi Cristina, ultima fiind cea care a şi mers mai departe, iar în cel de-al doilea s-au duelat Alessandro, Diana şi surorile, Jovana şi Jelena, ele fiind şi cele care au reuşit să avanseze în competiţie.





Carmelina, Mădălina şi Cătălina au luptat pentru un loc în echipa Tudor, iar Mădălina Lefter a fost cea care a mers mai departe. Tudor a adăugat un nou concurent echipei lui, după ce l-a salvat pe Gabriel Biscoveanu din echipa lui Smiley.

Echipa Brenciu a prezentat interpretările Claudiei, lui Roberto şi a lui Nunzio, iar Nunzio Mastrangelo l-a convins că este cea mai potrivită alegere.