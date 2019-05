Cine sunt cei doi finalişti de la „Ferma“: unul dintre cei mai puternici concurenţi a fost eliminat VIDEO

Sportivul Marius Crăciun (23 de ani) şi luptătorul K1 Cătălin Moroşanu (43 de ani) vor lupta în finala Ferma pentru marele premiu în valoare de 50.000 de euro şi pentru titlul de „Fermierul Anului“.

Cei doi au reuşit să treacă peste toate cele trei probe din semifinala reality show-ului. Primul care a pierdut şansa de a ajunge în finala „Ferma“ a fost afaceristul Florin Pastramă, urmat de jurnalista Otniela Sandu şi de luptătorul K1 Cătălin Zmărăndescu, eliminarea acestuia din urmă într-o probă de forţă luând prin surprindere pe toată lumea.

„Sunt mândru de mine. Poate că nu sunt conştient în momentul de faţă de cât de multe am realizat şi că sunt în finală. Am primit atâtea cuvinte de laudă, sunt foarte fericit, bucuros şi mândru. Sunt atâţia oameni pe care nu credeam că îi voi cunoaşte vreodată şi că îmi vor fi aproape, că mă vor susţine şi că îmi vor spune atâtea lucruri frumoase, că s-au ataşat de mine şi că mă încurajează. Sunt oameni pe care îi vedeam doar la televizor, iar acum am onoarea să stau lângă ei şi să mă susţină în finala Ferma“, a declarat Marius Crăciun.

„Mă voi duela cu unul dintre oamenii care mi-au devenit prieteni, care mi-a dat lecţii de viaţă, cu care am discutat foarte mult. Chiar vorbeam că oricât de buni prieteni suntem, în luptă vom fi adversari şi vom da tot ce putem, iar după luptă vom fi din nou prieteni“, a spus sportivul despre finala cu Moro.

„Am o stare de uşurare, parcă plutesc, mi s-a luat o povară de pe suflet. Este extraordinar că am ajuns în finală şi nu mai contează absolut nimic din ce se întâmplă mai încolo. Pur şi simplu mă bucur. Pentru mine este o bucurie şi o onoare că am contribuit la ce înseamnă această fermă“, a mărturisit şi Moro.

Finala în care vom afla câştigătorul Ferma 2019 va fi difuzată de Pro TV joi seară, 23 mai, începând cu ora 21.30.

