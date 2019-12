Cine sunt cei cinci investitori de top care intră în show-ul „Imperiul Leilor“ de la Pro TV FOTO

Cinci investitori de top din România, care şi-au dezvoltat business-uri complexe, au ajuns antreprenori de succes, iar acum au dorinţa şi puterea financiară de a-i susţine pe cei care visează să se dezvolte ca oameni de afaceri în noua emisiune de la Pro TV, „Imperiul Leilor“.

Echipa celor cinci investitori este completată de: Dragoş Petrescu, acţionar City Grill, şi Mohammad Murad, preşedinte Phoenicia Group.

Împreună cu Daniela Marişcu, Cristian Oneţiu şi Monica Cadogan, au cunoscut deja o parte dintre concurenţii care au avut curajul de a-şi vedea visul finanţat. Cei cinci s-au întâlnit pe platoul de filmare al emisiunii „Imperiul Leilor“, iar lupta pentru cele mai bune idei de afaceri a început deja. Emisiunea va debuta pe micile ecrane în 2020.

Juriul show-ului „Imperiul Leilor“

Dragoş Petrescu, acţionar City Grill

Parcursul lui Dragoş Petrescu în afaceri a pornit de jos: vindea ziare la Piaţa Universităţii. Acum, conduce cel mai mare lanţ de restaurante şi cafenele din România: City Grill, cu o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro în 2019. De aproximativ doi ani, a luat decizia ca business-ul să fie condus de partenerul său în calitate de CEO, iar Dragoş Petrescu şi-a păstrat poziţia de preşedinte, astfel încât el are timpul necesar pentru a se concentra şi a investi în afaceri cu potenţial de dezvoltare.

„Am ajuns antreprenorul de astăzi cu multă muncă şi, mai ales, curaj în business şi în luarea deciziilor. Până să investesc timp şi energie în compania pe care o am acum, am încercat şi am avut curaj să mă implic în multe domenii: de la tarabe în pieţe, în care expuneam peste 200 de produse, şi până la conducerea unui restaurant american de tip fast food în programul de franciză. Sunt un om al oamenilor şi investesc timp şi încredere în ei.“, a spus Dragoş Petrescu.

Mohammad Murad, proprietarul Phoenicia

A ajuns în România în 1982 pentru a studia medicina şi a ajuns să conducă un adevărat imperiu hotelier, cu 15 hoteluri: Phoenicia Hotels, cu un business în valoare de 90 de milioane de euro. Este calculat şi analizează fiecare idee înainte de a o implementa, iar pentru el contează foarte mult antreprenorii şi dacă are chimie cu omul din spatele unei anumite idei.

„Ţin întotdeauna cont de valorile morale şi cele materiale. Le păstrez şi respect pe fiecare în parte, le folosesc în proporţie corectă şi ţin întotdeauna la latura umană a celor din jurul meu. Eu am ajuns om de afaceri fără să-mi dau seama, dar am ţinut pasul. Mă consider ca un pictor, îmi place să pictez afacerile aşa încât să fie pe placul tuturor, iar asta e ceea ce aştept şi de la concurenţi“, a spus Mohammad Murad.

Monica Cadogan, CEO al companiei Vivre, cel mai mare brand de home-deco din sud-estul Europei.

În cei şapte ani de la lansarea companiei, ea a reuşit să construiască un business de succes în nouă ţări, printre care Bulgaria, Ungaria, Croaţia şi Polonia.

„Când vorbim despre un business de succes, nu există idei bune sau rele, există doar planul potrivit, pe care trebuie să îl construieşti şi să îl duci la bun sfârşit. Un antreprenor trebuie să fie asemenea unui alergător de cursă lungă, adică să fie pregatit atât mental, cât şi fizic pentru maratonul învăţării. Pentru mine participarea la «Imperiul Leilor» vine la pachet cu mult entuziasm. Cât despre misiunea mea, pot spune că sunt gata să demonstrez că nimic nu este imposibil“, a declarat Monica Cadogan.

Cristian Oneţiu, Life Care Corp şi BioLogistic

Cristian Oneţiu este un antreprenor de succes, care are business-uri în valoare de peste 100 de milioane de euro şi se află în Top 500 Forbes. Oneţiu conduce două companii inovatoare pe piaţa românească: Life Care Corp şi BioLogistic. A avut încredere în potenţialul ideilor sale şi a riscat totul pentru a le lansa: a vândut cele două apartamente pe care le deţinea familia sa.

„Decizia de a mă implica în acest format şi în această emisiune este pentru mine o continuare firească a ultimilor ani în care am susţinut sute de antreprenori în programe de mentorat, atât personal, cât şi la distanţă. În următoarea perioadă îmi propun să fiu mult mai mult implicat ca investitor în afaceri ce au potenţial internaţional. Sunt foarte încântat că există o astfel de emisiune în România pentru că este nevoie de o educaţie antreprenorială, a managementului banilor şi de construire a unui plan de afaceri. Mi se pare, de asemenea, extraordinar că această emisiune promovează şi aduce în zona de televiziune, într-un format de entertainment, aceste valori care dezvoltă spiritul antreprenorial, cu accent pe construirea de planuri de proiecte funcţionale în afaceri, atribute esenţiale ale unui om adaptat, în ziua de azi“, a spus Cristian Oneţiu.

Daniela Mariscu, CEO şi acţionar Aqua Azur

Daniela Marişcu este CEO şi acţionar Aqua Azur, companie care se ocupă de proiectarea şi construirea de piscine premium şi aqua parcuri. Cu un portofoliu de peste 5 hectare de piscine şi peste 10 kilometri de tobogane acvatice construite, Daniela creează viitorul bucuriei prin partenerii francizaţi oriunde în Europa de Sud-Est. Totodată, pasionată de domeniul IT şi înţelegând nevoia de confidenţialitate şi securitate a oamenilor, investeşte în YooSend, aplicaţie de cloud care concurează la nivel mondial cu cele mai cunoscute aplicaţii de acest tip din industrie.

„Înainte de orice plan de business, oamenii sunt cea mai importantă resursă în afaceri, aşa că de-abia aştept să îi cunosc pe concurenţi, să văd ce idei au, să mă cucerească prin entuziasmul lor şi cu pasiunea pe care o au pentru ceea ce fac. Atunci când mi-am început drumul ca antreprenor, am avut o idee simplă, dar completată de o dorinţă de a face mereu mai mult, de a mă provoca singură la orice pas. Este un mic secret al succesului, aşa că vreau să văd această determinare şi la cei care îşi doresc ca visul lor să fie finanţat în emisiune.“, a spus Daniela Marişcu.

Despre „Imperiul Leilor“

Imperiul Leilor este un format de televiziune care duce tensiunea la un nivel extrem de ridicat şi este produs în peste 30 de ţări: Statele Unite ale Americii, Germania, Spania, Portugalia, Japonia, Australia sau Israel, ajungând astfel pe toate continentele. Formatul îi pune pe oamenii de afaceri de succes să descopere o idee bună de afaceri, să simtă potenţialul ei şi să lupte ca nişte lei ca să câştige supremaţia asupra propunerii respective. Dar nu puţini vor fi cei care vor plecă acasă fără a obţine finanţarea dorită.