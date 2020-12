Cine este Andrada Precup, câştigătoarea X Factor 2020

Noua câştigătoare de la X Factor este nevăzătoare, însă a fost înzestrată cu un auz absolut şi o voce de înger.Tehnica vocală i se datorează Danei Bartzer, profesoara de canto a tinerei şi o solistă cunoscută a anilor 90'.

"Andrada învaţă la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secţia specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene şi am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experienţă cu o elevă nevăzătoare. Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăţa lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar «să vedem, să încerc». Ce-şi doreşte un profesor mai mult decât atât? Are o ureche şi un auz absolut, o acurateţe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înţeles cum procedează ei, nevăzătorii. Ea reţine piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să ştiţi că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ţine pasul cu toată lumea", poveşte Dana Bartzer pentru Click!