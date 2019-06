Cine sunt actorii care vor juca rolurile principale în „Sacrificiul“, noul serial de la Antena 1

Denis Hanganu, Oana Cârmaciu şi Daniel Nuţă sunt trei tineri actori ce vor fi personajele principale ale noului serial produs de Ruxandra Ion la Antena 1.

Ruxandra Ion este încrezătoare în tânăra generaţie de actori şi de potenţialul pe care cei trei l-au dovedit atât la casting, cât şi în timpul primelor zile de filmare. „Oana, Denis şi Daniel sunt nişte tineri extrem de talentaţi, care ne oferă zilnic pe platourile de filmare energie şi bună dispoziţie. Am încredere că personajele lor vor ajunge la sufletul publicului şi vor contura povestea cât se poate de bine“, a declarat Ruxandra Ion. Din distribuţia serialului „Sacrificiul“ mai fac parte actorii Mihai Gruia Sandu, Claudiu Istodor, Cristi Iacob, Alexandru Ion şi Alina Florescu, muzicianul Damian Drăghici, dar şi Oana Zăvoranu, Dorian Popa şi Gabi Ciocan.

Cine sunt protagoniştii serialului „Sacrificiul“

Absolventă a U.N.A.T.C., Oana Cârmaciu (25 de ani) nu este la prima întâlnire cu platourile de filmare, ci a mai făcut parte din distribuţia producţiilor „Umbre“, „Tudo“ şi „Atletico Textila“. De asemenea, ea este personajul principal din ultimele videoclipuri ale lui Carla’s Dreams.

„Ioana, personajul căruia îi dau viaţă este o fată bună, sufletistă, educată şi muncitoare. Este tenace, săritoare şi se oferă de fiecare dată să ajute pe toată lumea. În urma a trei zile de casting am aflat că voi interpreta acest rol. Chiar dacă am mai jucat în alte producţii, este primul serial de acest gen şi sunt bucuroasă că voi face parte din această poveste. Am avut mari emoţii în prima zi de filmare însă echipa a fost lângă mine de fiecare dată şi am reuşit să scap de ele destul de repede“, a povestit actriţa.

Protagonist în „Sacrificiul“ va fi şi Denis Hanganu (25 de ani), de asemenea absolvent al U.N.A.T.C.. El a făcut parte din distribuţia spectacolelor de teatru „No man’s land“, „Referinţele la Dali mă excită“, „Înşir-te mărgărite“, „Visul unei nopţi de vară“, „Incendii“, „Pasărea Albastră“, „O zi de vară“ şi „Instalaţie Umană“ şi a avut roluri principale în scurtmetrajele „O despărţire“ şi „Marea cu sarea“, dar şi roluri episodice în producţii precum „Deschide ochii“ şi „Umbre“.

„Am fost bucuros şi dornic de lucru la aflarea veştii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Andrei. În prezent lucrăm cu spor, filmăm şi la rându-mi sunt optimist şi curios de cum o să decurgă lucrurile. Desigur că am emoţii fiind la începutul proiectului, însă le consider constructive. Serialul «Sacrificiul» este primul meu proiect TV, dar şi primul rol de protagonist şi sunt extrem de entuziast. Despre Andrei vă pot spune că e un tip foarte chipeş, inteligent, cuceritor şi, ca orice tânăr la vârsta lui, greşeşte. Rămâne de văzut dacă va învăţa sau nu din greşelile pe care le face“, a declarat Denis Hanganu.

Daniel Nuţă (26 de ani), de asemenea absolvent al U.N.A.T.C., a jucat de-a lungul timpului în numeroase piese de teatru, printre care „Încurcăturã la nivel înalt“, „Câinele Grădinarului“, „Las că ştim noi“, „Shakespeare by Night“, dar şi în ultimele videoclipuri lansare de Carla’s Dreams. În serialul „Sacrificiul“ actorul îl va juca pe Robert.

„Evident m-am bucurat, mai ales că ador personajele care au un mesaj de transmis prin metode mai puţin facile. Robert Câmpeanu este un medic cardiolog, workaholic, familist convins şi un «rebel cu cauză», aş spune eu în comparaţie cu James Dean în rolul lui Jim Stark. În timpul repetiţiilor am propus câteva idei, au fost acceptate, una dintre ele fiind ca Robert să conducă un motor pe care atât în serial cât şi în viaţa de zi cu zi îl conduc de ceva timp şi pe care îl veţi vedea curând. Mai multe surprize, din toamnă, doar pe Antena 1“, a spus şi Daniel.

