Cezar Ouatu, dezvăluiri din culisele „X Factor UK“: prin ce a trecut înainte de a ajunge pe scenă. „A fost destul de dur. Au mai fost şi alţi români, unii cunoscuţi“

Cezar Ouatu a reuşit să ridice în picioare vedetele din juriul emisiunii „X Factor UK“, care s-au declarat uimite de vocea artistului. Contactat de „Adevărul“, cântăreţul a declarat că a fost o experienţă neaşteptată, dezvăluind căs-a înscris în concurs dintr-o joacă, după ce a pierdut un pariu la un joc de table cu prietenii din Ploieşti.

Ouatu a subliniat şi că a trecut prin etape complicate înainte de a ajunge, în sfârşit, pe scenă, în faţa juriului format din Robbie Williams, Ayda Williams, Louis Tomlinson şi Simon Cowell.

„Preselecţiile au fost destul de dure, partea logistică la fel, multe hârtii de completat, documente, inclusiv cazierul l-am dus. Adică e destul de serioasă treaba, nu doar faci o înscriere şi apoi te cheamă să cânţi. Nu, e destul de complicat să ajungi acolo, au mai fost şi alţi români, nu pot da nume, mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Este greu, totuşi sunt vreo şase preselecţii, care mai de care mai ciudate, dintr-o cabină de probă într-o sală mică, totul acapella, fără microfon, până în ziua în care am reuşit să ajung în faţa juriului“, a povestit Cezar Ouatu.

„Trebuie să recunosc că m-am dus şi puţin la hazard, mi-am zis că n-am nimic de pierdut, am ajuns aici, obiectivul meu, misiunea mea e completă. Tot timpul s-a pus în balanţă cu Eurovisionul, da, acolo am stat în faţa a 15.000 de oameni, am reprezentat o ţară cu mândrie, dar acolo am repetat două săptămâni, inclusiv cu public, deci ştiam cam care vor fi reacţiile. Aici am urcat direct pe scenă, mi s-a dat microfonul şi am cântat, fără repetiţii, fără probe de sunet, fără nimic – «du-te şi cântă şi încearcă să creezi acea energie între tine şi oameni». Şi uite că la mine a funcţionat“, a adăugat Ouatu.

Artistul a spus şi că reacţiile pe care le-a stârnit reprezintă „o carte de vizită foarte importantă la nivel internaţional“ şi a recunoscut că scopul lui a fost să-l întâlnească pe exigentul producător Simon Cowell.

„Nu mint, aşa că recunosc că, în primul rând, pentru mine este foarte important faptul că am ajuns acolo pentru că m-am dus mai mult pentru Simon Cowell, care este producător şi «degustător de talente» la nivel mondial. Pentru că, totuşi, nu cânt de ieri, de azi, eu am mers pe ideea de a-l cunoaşte pe Simon şi de instaura nişte legături de care sunt foarte fericit în momentul de faţă. Pentru că poţi să câştigi «X Factor» şi să nu faci nimic apoi, depinde cum te prezinţi prima dată şi, uneori, devin virale primele audiţii“, a mai spus Cezar Ouatu, care a fost repartizat în echipa soţiei lui Robbie Williams, actriţa Ayda Williams.

La finalul interpretării ariei „Nessun Dorma“, pe care i-a dedicat-o tatălui său, celebrul flautist Florin Ouatu, juriul şi publicul l-au aplaudat în picioare. Cântăreţul spune că a fost un şoc emoţional atât de mare încât a îngenuncheat şi l-a bufnit plânsul.

„Reacţiile au fost copleşitoare. Sigur, eu ştiu cum cânt, dar uneori percepţia celor din faţa ta poate fi diferită. Am rămas blocat, mi-au rămas întipărite în minte vorbele lui Robbie William şi ale lui Louis Tomlinson. Când termini o piesă şi toţi sunt la picioarele tale, eu cred că e forma supremă de respect pentru un artist şi nu poate fi comparată cu nimic, cu bani sau cu orice altceva. Pentru mine a fost un moment foarte important al vieţii“.