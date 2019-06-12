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Cernobîl a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri după succesul serialului HBO. Pozele sexy au stârnit revoltă: „Cea mai înaltă formă de prostie!“

Cernobîl a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri după succesul serialului HBO. Pozele sexy au stârnit revoltă: „Cea mai înaltă formă de prostie!“

O tânără a considerat că e o idee bună să pozeze topless în Prîpeat FOTO Instagram

Odată cu succesul miniseriei HBO „Cernobîl“, care prezintă povestea celei mai grave catastrofe nucleare civile din istorie şi consecinţele ei, oraşul-fantomă Prîpeat a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri, iar unii dintre ei reuşesc să stârnească revoltă cu ipostazele provocatoare în care se pozează.

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Producţia HBO „Cernobîl“ a devenit cel mai popular serial din istorie, iar odată cu acest lucru, turismul în zona dezastrului nuclear din Ucraina a crescut cu până la 40%, scrie The Independent
 
Agenţiile turistice organizează tururi în oraşul abandonat Prîpeat, iar tot mai mulţi influenceri merg în „pelerinaj“ în zona de alienaţie de la Cernobîl şi publică apoi fotografiile pe reţelele sociale. 
 
Printre fotografiile recente postate pe Instagram au existat şi unele sexy care au stârnit controverse în mediul online, autorii fiind acuzaţi că nu respectă memoria victimelor catastrogfei. 

Spre exemplu, un model din Ucraina a pozat topless în Prîpeat, iar gestul a atras furia oamenilor.
 
„Asta e cea mai înaltă formă de prostie pe care am întâlnit-o până acum!“, a fost unul dintre mesajele primite de tânără.
 
„N-ai pic de respect pentru toţi cei care şi-au pierdut vieţile acolo şi pentru toţi cei afectaţi de acest dezastru. Să-ţi fie ruşine!“, i-a transmis o altă persoană.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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„E absolut ridicol să pozezi aşa. Mii de oameni au murit din cauza acelei tragedii. Ai puţin respect!“, a fost un alt mesaj. 
 
„Această fotografie mă dezgustă. O uriaşă lipsă de respect pentru toţi cei care şi-au pierdut vieţile. Iar tu pozezi acolo goală, cerşind like-uri, în speranţa că vei deveni faimoasă pe Instagram!“, a scris o altă persoană. 
 
 
De altfel, scenaristul miniseriei „Cernobîl“ Craig Mazin şi-a exprimat, printr-un mesaj pe Twitter, nemulţumirea că cei care vizitează Zona de Excludere par mai degrabă interesaţi să facă poze pe care să le publice pe Instagram decât să înţeleagă catastrofa nucleară care s-a produs la Cernobîl. Craig i-a rugat pe oamenii care vizitează zona să dea dovadă de respect faţă de cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit după explozia Reactorului 4, din 1986.
 
„Este minunat că serialul Cernobîl a crescut valul de turişti în Zona de Excludere. Însă da, am văzut fotografiile care circulă pe reţelele de socializare. Dacă mergeţi în vizită acolo, vă rog să ţineţi minte că la Cernobîl s-a petrecut o tragedie îngrozitoare. Comportaţi-vă cu respect faţă de toţi cei care au avut de suferit şi s-au sacrificat“, a scris Mazin citat de The Guardian
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарешті руки дійшли і до фотозвіту з зони відчуження. Покинуте і пусте, небезпечне і забруднене радіацією... ну, по правді, все не зовсім так. Місто-привид зараз густо населене найрізноманітнішими видами тварин, як ми і зрозуміли буквально через кілька хвилин після перетину своєрідного кордону зони. Густі ліси, що стали домівкою для цілих табунів коней, зграй птахів, лисиць, оленят та інших тварин зовсім не несуть атмосфери відчуження та ізольованості, не кажучи вже про туристів найрізноманітнішого походження (яких тут можна зустріти найчастіше). Припять стала для мене містом когнітивного дисонансу, коли квіти рясними кущам цвітуть серед уже зруйнованих часом тротуарів і будівель, а тваринний світ населяє водойми і ліси навколо. Попри загальний острах до цих земель, рівень радіації не несе небезпеки для життя, а на туристичних маршрутах і зовсім безпечний. Вражає, і, як не дивно, радує те, що природа настільки швидко і майстерно відвоювала свої володіння, як тільки людина пішла, навіть попри залишений нею отруйний слід. І тому такий туристичний об’єкт як «чорнобильська зона» є під загрозою зникнення - усі залишені сільські хатки розваляться, захоронивши під собою залишки пам`яті про колишніх мешканців, коріння дерев зруйнує всякі залишки фундаменту чи асфальту, а такі історично важливі будівлі як лікарня у Прип’яті, куди у першу чергу привозили пожежників із АЕС у 1986 році, може просто зникнути у лісовій рощі. До речі, у саму лікарню туристичні групи не заводять, тим більше у знаменитий підвал цієї будівлі, де до сих пір знаходиться спецодяг, знятий з пожежників у ту саму рокову ніч. Ці речі до сих пір несуть серйозну радіаційну небезпеку - у самому холі лікарні збереглася хустинка, що належала одному з пожежників, і що до цього дня заставляє показники дозиметра значно підскочити, показавши вагомий рівень радіації. Неймовірним для мене було те, що до самого четвертого реактору можна було підійти настільки близько. У голові це місце по замовчуванню отруйне, небезпечне і смертельне. Таким воно по своїй суті і залишилося, лише сховане під масивним саркофагом. Своєрідна «скринька пандори», вічний пам`ятник жахливому і жорстокому лицемірству радянського режиму.

A post shared by Іра Вівчар (@irene_vivch) on

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотрю 1 сезон «Чернобыль» снятый НВО, рейтинг 9,5⭐️. Полтора месяца назад я посетила Зону отчуждения☠️, впечатления от увиденного просто так не передать💔. Осенью планирую повторный визит. Приводит в ярость насколько безответственно по отношению к жителям Припяти и всему континенту поступило руководство Союза. Эвакуацию города ,который в 3 км.❗️от станции , начали только когда иностранные учереждения зафиксировали радиационные выбросы в Германии🇩🇪, и США 🇱🇷 были сделаны снимки пожара со спутника. Но как же героически, профессионально и самоотверженно подошли к этому вопросу наши ученые, специалисты, военные, шахтеры и рядовые работники станции которые смогли остановить катастрофу мирового масштаба, с которой ещё не сталкивалась земля 🌏 . Если бы оперативно не была откачена вода из под 4 энергоблока, то в течении 3-х суток после первого взрыва могли загореться все 4 реактора, что привело бы к ядерному испепелению 200 км зоны, в т.ч. Киева и Минска. 400 Шахтеров подвергая себя облучению вручную выкопали шахту для охладителя без которого дальнейшего развития катастрофы было бы не избежать. Закапывали землю в землю. Могли погибнуть миллионы, Украина🇺🇦 и Беларусь 🇧🇾 стали бы полностью не пригодными к жизни на столетия. Советую посмотреть, заставляет задуматься о том как хрупок наш мир и что его нужно беречь🌏.Какова цена лжи? #чтопосмотреть #чернобыль #припять #kievcity #атом #pripyat #chornobyl #4энергоблок #радиация #стоитпосмотреть #сталкеры #stalker #физика #ядернаяфизика #дятлов #ссср #чистыйвоздух #противогаз #зонаотчуждения #топтунов #четверг #физикядерщик #герои #ликвидаторы #чаэс #thеtop #апрель1986 #киев #тбилиси #батуми

A post shared by Lidiya (@lidiya_v.a) on

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la genia de @_tizidiaz 🔥🙌🏼

A post shared by Mr Photos A. (@mrphotos_a) on

 
Construit în 1970 pentru a găzdui muncitorii de la centrala nucleară de la Cernobîl, Prîpeat a avut în jur de 50.000 locuitori în vremurile lui de glorie. Oraşul a avut 15 şcoli primare, cinci licee, o facultate tehnică, două stadioane, un spital, dar şi un parc de distracţii ce astăzi zace ruginind, roata mare devenind un simbol al oraşului părăsit. 
 
La scurt timp după accident s-a format Zona de Excludere ce a dus la părăsirea bruscă a tuturor oraşelor de pe o rază de 30 de kilometri. Oamenii au plecat în grabă şi au lăsat totul în urmă, însă trecerea timpului nu a şters urmele acestora. 
 
Cel mai recent serial de succes al HBO, „Cernobîl“, prezintă povestea celei mai grave catastrofe nucleare civile din istorie şi consecinţele ei şi arată responsabilitatea liderilor şi a autorităţilor sovietice în explozie, în special maniera în care puterea din epocă a căutat întâi să ascundă accidentul, în ciuda riscurilor la care a fost supusă populaţia.
 
Miniseria nu le-a plăcut ruşilor care au decis să lanseze propriul serial despre catastrofa nucleară, a anunţat canalul de televiziune NTV, care va purta acelaşi nume: „Chernobyl“. Scenariul noii producţii va fi însă diferit de versiunea HBO. Ruşii intenţionează să arate că CIA, agenţia americană de informaţii, a fost implicată în accident.
 
 

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