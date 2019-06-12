Cernobîl a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri după succesul serialului HBO. Pozele sexy au stârnit revoltă: „Cea mai înaltă formă de prostie!“

O tânără a considerat că e o idee bună să pozeze topless în Prîpeat FOTO Instagram

Producţia HBO „Cernobîl“ a devenit cel mai popular serial din istorie, iar odată cu acest lucru, turismul în zona dezastrului nuclear din Ucraina a crescut cu până la 40%, scrie The Independent

Agenţiile turistice organizează tururi în oraşul abandonat Prîpeat, iar tot mai mulţi influenceri merg în „pelerinaj“ în zona de alienaţie de la Cernobîl şi publică apoi fotografiile pe reţelele sociale.

Printre fotografiile recente postate pe Instagram au existat şi unele sexy care au stârnit controverse în mediul online, autorii fiind acuzaţi că nu respectă memoria victimelor catastrogfei.





Spre exemplu, un model din Ucraina a pozat topless în Prîpeat, iar gestul a atras furia oamenilor.

„Asta e cea mai înaltă formă de prostie pe care am întâlnit-o până acum!“, a fost unul dintre mesajele primite de tânără.

„N-ai pic de respect pentru toţi cei care şi-au pierdut vieţile acolo şi pentru toţi cei afectaţi de acest dezastru. Să-ţi fie ruşine!“, i-a transmis o altă persoană. View this post on Instagram A post shared by @nz.nik on Jun 6, 2019 at 7:32am PDT „E absolut ridicol să pozezi aşa. Mii de oameni au murit din cauza acelei tragedii. Ai puţin respect!“, a fost un alt mesaj.

„Această fotografie mă dezgustă. O uriaşă lipsă de respect pentru toţi cei care şi-au pierdut vieţile. Iar tu pozezi acolo goală, cerşind like-uri, în speranţa că vei deveni faimoasă pe Instagram!“, a scris o altă persoană.

De altfel, scenaristul miniseriei „Cernobîl“ Craig Mazin şi-a exprimat, printr-un mesaj pe Twitter, nemulţumirea că cei care vizitează Zona de Excludere par mai degrabă interesaţi să facă poze pe care să le publice pe Instagram decât să înţeleagă catastrofa nucleară care s-a produs la Cernobîl. Craig i-a rugat pe oamenii care vizitează zona să dea dovadă de respect faţă de cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit după explozia Reactorului 4, din 1986.

„Este minunat că serialul Cernobîl a crescut valul de turişti în Zona de Excludere. Însă da, am văzut fotografiile care circulă pe reţelele de socializare. Dacă mergeţi în vizită acolo, vă rog să ţineţi minte că la Cernobîl s-a petrecut o tragedie îngrozitoare. Comportaţi-vă cu respect faţă de toţi cei care au avut de suferit şi s-au sacrificat“, a scris Mazin citat de The Guardian

Construit în 1970 pentru a găzdui muncitorii de la centrala nucleară de la Cernobîl, Prîpeat a avut în jur de 50.000 locuitori în vremurile lui de glorie. Oraşul a avut 15 şcoli primare, cinci licee, o facultate tehnică, două stadioane, un spital, dar şi un parc de distracţii ce astăzi zace ruginind, roata mare devenind un simbol al oraşului părăsit.

La scurt timp după accident s-a format Zona de Excludere ce a dus la părăsirea bruscă a tuturor oraşelor de pe o rază de 30 de kilometri. Oamenii au plecat în grabă şi au lăsat totul în urmă, însă trecerea timpului nu a şters urmele acestora.

Cel mai recent serial de succes al HBO, „Cernobîl“, prezintă povestea celei mai grave catastrofe nucleare civile din istorie şi consecinţele ei şi arată responsabilitatea liderilor şi a autorităţilor sovietice în explozie, în special maniera în care puterea din epocă a căutat întâi să ascundă accidentul, în ciuda riscurilor la care a fost supusă populaţia. Miniseria nu le-a plăcut ruşilor care au decis să lanseze propriul serial despre catastrofa nucleară, a anunţat canalul de televiziune NTV , care va purta acelaşi nume: „Chernobyl“. Scenariul noii producţii va fi însă diferit de versiunea HBO. Ruşii intenţionează să arate că CIA, agenţia americană de informaţii, a fost implicată în accident.

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