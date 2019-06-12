Cernobîl a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri după succesul serialului HBO. Pozele sexy au stârnit revoltă: „Cea mai înaltă formă de prostie!“

Odată cu succesul miniseriei HBO „Cernobîl“, care prezintă povestea celei mai grave catastrofe nucleare civile din istorie şi consecinţele ei, oraşul-fantomă Prîpeat a devenit loc de pelerinaj pentru influenceri, iar unii dintre ei reuşesc să stârnească revoltă cu ipostazele provocatoare în care se pozează.
Зомби в одной из квартир Припяти. #chernobyl #pripyat #pripyatukraine #stalker #stalkers #ukraine #zone #radiation #abandoned #чернобыль #припять #зонаотчуждения #радиация #сталкер #сталкеры #поход #заброшенное #чаэс #urban3p #urbanturizm #urbanexplorers #urbanex #urbanexploring #urbanexploration #urbex #urbexworld #urbexphoto
A post shared by Dm.Shibanov (@dm.shibanov) on
Нарешті руки дійшли і до фотозвіту з зони відчуження. Покинуте і пусте, небезпечне і забруднене радіацією... ну, по правді, все не зовсім так. Місто-привид зараз густо населене найрізноманітнішими видами тварин, як ми і зрозуміли буквально через кілька хвилин після перетину своєрідного кордону зони. Густі ліси, що стали домівкою для цілих табунів коней, зграй птахів, лисиць, оленят та інших тварин зовсім не несуть атмосфери відчуження та ізольованості, не кажучи вже про туристів найрізноманітнішого походження (яких тут можна зустріти найчастіше). Припять стала для мене містом когнітивного дисонансу, коли квіти рясними кущам цвітуть серед уже зруйнованих часом тротуарів і будівель, а тваринний світ населяє водойми і ліси навколо. Попри загальний острах до цих земель, рівень радіації не несе небезпеки для життя, а на туристичних маршрутах і зовсім безпечний. Вражає, і, як не дивно, радує те, що природа настільки швидко і майстерно відвоювала свої володіння, як тільки людина пішла, навіть попри залишений нею отруйний слід. І тому такий туристичний об’єкт як «чорнобильська зона» є під загрозою зникнення - усі залишені сільські хатки розваляться, захоронивши під собою залишки пам`яті про колишніх мешканців, коріння дерев зруйнує всякі залишки фундаменту чи асфальту, а такі історично важливі будівлі як лікарня у Прип’яті, куди у першу чергу привозили пожежників із АЕС у 1986 році, може просто зникнути у лісовій рощі. До речі, у саму лікарню туристичні групи не заводять, тим більше у знаменитий підвал цієї будівлі, де до сих пір знаходиться спецодяг, знятий з пожежників у ту саму рокову ніч. Ці речі до сих пір несуть серйозну радіаційну небезпеку - у самому холі лікарні збереглася хустинка, що належала одному з пожежників, і що до цього дня заставляє показники дозиметра значно підскочити, показавши вагомий рівень радіації. Неймовірним для мене було те, що до самого четвертого реактору можна було підійти настільки близько. У голові це місце по замовчуванню отруйне, небезпечне і смертельне. Таким воно по своїй суті і залишилося, лише сховане під масивним саркофагом. Своєрідна «скринька пандори», вічний пам`ятник жахливому і жорстокому лицемірству радянського режиму.
A post shared by Іра Вівчар (@irene_vivch) on
Смотрю 1 сезон «Чернобыль» снятый НВО, рейтинг 9,5⭐️. Полтора месяца назад я посетила Зону отчуждения☠️, впечатления от увиденного просто так не передать💔. Осенью планирую повторный визит. Приводит в ярость насколько безответственно по отношению к жителям Припяти и всему континенту поступило руководство Союза. Эвакуацию города ,который в 3 км.❗️от станции , начали только когда иностранные учереждения зафиксировали радиационные выбросы в Германии🇩🇪, и США 🇱🇷 были сделаны снимки пожара со спутника. Но как же героически, профессионально и самоотверженно подошли к этому вопросу наши ученые, специалисты, военные, шахтеры и рядовые работники станции которые смогли остановить катастрофу мирового масштаба, с которой ещё не сталкивалась земля 🌏 . Если бы оперативно не была откачена вода из под 4 энергоблока, то в течении 3-х суток после первого взрыва могли загореться все 4 реактора, что привело бы к ядерному испепелению 200 км зоны, в т.ч. Киева и Минска. 400 Шахтеров подвергая себя облучению вручную выкопали шахту для охладителя без которого дальнейшего развития катастрофы было бы не избежать. Закапывали землю в землю. Могли погибнуть миллионы, Украина🇺🇦 и Беларусь 🇧🇾 стали бы полностью не пригодными к жизни на столетия. Советую посмотреть, заставляет задуматься о том как хрупок наш мир и что его нужно беречь🌏.Какова цена лжи? #чтопосмотреть #чернобыль #припять #kievcity #атом #pripyat #chornobyl #4энергоблок #радиация #стоитпосмотреть #сталкеры #stalker #физика #ядернаяфизика #дятлов #ссср #чистыйвоздух #противогаз #зонаотчуждения #топтунов #четверг #физикядерщик #герои #ликвидаторы #чаэс #thеtop #апрель1986 #киев #тбилиси #батуми
A post shared by Lidiya (@lidiya_v.a) on
Con la genia de @_tizidiaz 🔥🙌🏼
A post shared by Mr Photos A. (@mrphotos_a) on
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