Cel mai senzual şi periculos moment de la „Românii au talent“. Andi: „Ţi-e frică, dar în acelaşi timp te simţi atras“ VIDEO

Lucky Hell, originară din Finlanda, a fost o prezenţă extravagantă în cea de-a patra ediţie „Românii au talent“, şocând de-a dreptul membrii juriului cu numărul său de înghiţit săbii. Concurenta a dezvăluit că şi-a descoperit din greşeală această abilitate, când s-a întâlnit cu un grup de prieteni din Las Vegas, de profesie înghiţitori de săbii.

„Partenerul meu de atunci i-a rugat să-l înveţe să înghită săbii. Lui i-a fost imposibil, iar eu mă uitam cum se chinuie şi am zis pe bune? Am încercat şi mi-a ieşit. Pentru mine chiar a fost foarte uşor. Chiar a fost o greşeală, nu plănuisem. Cred că am anatomia perfectă, dar doctorii nu au o explicaţie. E un mister“, a povestit Lucky Hell.

Ea a atras atenţia şi datorită numeroaselor tatuaje, multe dintre ele pe picioare, care reprezintă persoanje din poveşti şi filme de groază, printre care se numără Dracula, Brad Pitt din „Interviu cu un vampir“ şi Jack Nicholson din „Shaining“.

„Mamă! Tipa-i tare, ce naiba! Draga mea, eşti uimitoare. Am văzut mulţi oameni pe această scenă, dar tu eşti diferită, eşti specială. Ca show, eşti exact ce trebuie“, a exclamat Andra la finalul momentului.

„Dumnezeule! Este foarte dificil să mai spun ceva. Foarte tare! Frumos, simţuri adânci. Sunt sensibil la asta. Cine e mai bun la engleză, pentru că sunt extenuat“, a declarat Florin Călinescu în stiilul caracteristic.

Andi Moisescu: „Am rămas fără cuvinte. Show-ul a fost extraordinar. Deci trebuie să văd cât mai multe astfel de reprezentaţii. Eşti fantastică, eşti o apariţie“.

Andi Moisescu a adăugat în culise: „Wow! Mamă, ce apariţie! Era un amestec de senzualitate şi teamă... e ceva de domeniul incredibilului. Ţi-e frică, dar în acelaşi timp te simţi atras! Eu nici nu am putut să privesc, am avut o clipă sentimentul că are limba despicată şi mi s-au tăiat picioarele“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: