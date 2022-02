Cel mai bătrân concurent de la "Românii au Talent". Un om cu suflet tânăr la 84 de ani

"Românii au Talent" este locul în care oameni de toate vârstele îşi arată şi cele mai nebănuite talente. Tot aici şi-a făcut apariţia, în noul sezon, cel mai bătrân concurent. Un bunic simpatic de 84 de ani care le-a arătat juraţilor că şi la această vârstă poţi să arăţi bine şi să ai bună-dispoziţie.

"Am 84 de ani, mă menţin pentru că nu ştiu ce e beţia, nu ştiu ce e ţigara. Am lucrat în învăţământ 32 de ani şi 20 de ani în agricultură. Am fost profesor de mecanizare, am avut laboratorul meu de mecanică, învăţam elevii. Chiar dacă eşti urât, talentul te face să fii frumos.”, le-a spus bunicuţul celor patru juraţi.