Ce spune o fostă colegă de trust a Andreei Berecleanu despre fosta prezentatoare a Observatorului: Nu a fost niciodată jurnalistă. Nu a aflat niciodată nicio ştire

Acesta e mesajul postat pe Facebook de Sonia Ruxandra Matei:

Berecleanca nu e jurnalistă, e prompteristă. Nu a fost niciodată jurnalistă. Nu a dat, nu a aflat niciodată, nicio ştire. Niciodată. Cu ştiri se ocupă jurnalistul. Berecleanca nu are de unde să ştie, că de asta nu s-a ocupat niciodată în ultimii 17 ani. Berecleanu e o faţă obsedată de machiaj, care vine, citeşte prompterul şi pleacă la businessurile ei. Private. Dintotdeauna. Businessuri care nu au legătură cu presa, dar în care e mişto să te foloseşti de calitatea de „jurnalist“, ca şi-n emisiuni tv. Mai cunosc eu mulţi care fac PR, afaceri şi care şi acum se prezintă fals jurnalişti, maculând meseria. La Berecleanu, dacă pică prompterul sau curentul, nu ştie ce să zică şi nici ce să facă, s-a terminat. Spre deosebire de muza Berecleanu, Sandra scrie ştiri, materiale, se implică. Sandra nici n-are nevoie de prompter. Le ştiu pe amândouă din câmpul muncii, ca să zic aşa. Mulţi ani. Diferenţele sunt uriaşe, huge, nici nu încap niciun fel comparaţii. N-am nimic cu Berecleanu, dar ce e prea mult e... prea mult. Să nu jignim meseria şi profesia asta cu muze machiate, vax albina, şi să ne împăunăm fals cu o profesie cu care nu am avut nicio legătură, dar ne lipim de ea doar că am citit un prompter mulţi ani, ne-am machiat şi gătit, ne-am văzut la tv, şi am devenit faţa unui jurnal de ştiri făcut şi muncit de alţii, tu neimplicându-te deloc, şi când nu ne mai convine băgăm în faţă o profesie cu care în realitate nu am avut tangenţă, „milioaneleeee de oameni“, „dragostee“, love, love, love, respect, credibilitate, principii, social media, all that bullshit PR, venite de fapt din forţa unei staţii, că mă enervez. Faptele sunt fapte, realităţile realităţi. Deci pe infuzia de minciună PR, „tragedia“ Berecleanu, ca să ştiţi adevărul: Berecleanca, prompteristă, întotdeauna, jurnalist, never în ultimii 17 ani.

Prezentatoarea de ştiri Andreea Berecleanu a anunţat că părăseşte Antena 1 după 17 ani de colaborare cu postul TV. Jurnalista nu a dat detalii despre motivul plecării, însă a menţionat că „nu va accepta niciodată situaţii impuse“. „Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situaţii impuse. Sunt prezentator de ştiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă, cât şi de public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect şi onest. Pot să dau şi amănunte despre alegerea mea de a pleca, dar cred că viaţa trebuie să-şi urmeze cursul, la fel şi profesia mea“, a explicat jurnalista.