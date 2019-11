Ce spun vedetele din Asia Express despre experienţa oferită de show: „E extrem de multă adrenalină. Am emoţii tot timpul“

Nico a plecat împreună cu fiica ei, Alexandra, pe „Drumul Comorilor“ în cel de-al treilea sezon „Asia Express“. Chiar dacă avea o idee despre ce urmează să se întâmple, cursa a luat-o prin surprindere.

„E o experienţă foarte grea, îmi doresc să îi pot face faţă fetiţei mele pentru că ea este foarte curajoasă, are voinţă, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. «Asia Express» înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoţii tot timpul“, a povestit Nico.

„Eu ştiam la ce să ma aştept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică şi să reziste până la final“, a adăugat Alexandra.

Întrebate despre ce este cel mai dificil în această aventură, cele două au răspuns fără ezitare: cazarea.

„Cel mai greu mi se pare să găseşti cazare. Şi chiar şi atunci când se întâmplă asta e greu să ieşi din confortul cu care eşti obişnuit şi să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuţă aşezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă… a fost o experienţă, ce să mai! În plus, nu ne obişnuim deloc cu mâncarea de aici“, au mai povestit cele două.

Nico participă alături de fiica ei, Alexandra, la „Asia Express“ FOTO Diana Oros

Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan au lăsat lumea digitală şi au plecat în aventura vieţii lor. Deşi aveau lecţiile făcute şi ştiau cam ce avea să le aştepte în această cursă, cele două blonde au avut un alt motiv de uimire: desfăşurarea de forţe din spatele camerelor.

„Mie mi-a plăcut încă de la început ideea de a participa la acest show, iar acum simţim adrenalina la cote maxime. Ne place foarte mult şi e fix aşa cum ne-am imaginat. Ce nu ştiam însă şi ce voi nu puteţi vedea în întregime este ce se întâmplă în spatele camerelor. E absolut incredibil câtă lume este implicată, cum există oameni care se ocupă de fiecare detaliu, cum reporterii şi cameramanii sunt şi ei în cursă cu noi. Cine a gândit toată treaba asta e clar foarte tare“, au povestit cele două.

Planurile de acasă nu s-au potrivit întocmai cu realitatea din „Asia Express“ nici pentru ele. „Înainte să plecăm ne-am făcut rucsacul, să vedem cât putem căra. Am ales ţinutele, am redus cât am putut din produsele de beauty, totul părea calculat. Nu ştiu cum s-a întâmplat că odată ce am ajuns aici şi am început cursa abia mai putem ridica rucsacul de jos, atât este de greu“, a mai spus Carmen Grebenişan.

Carmen Grebenişan şi Alina Ceuşan sunt concurente la „Asia Express“ FOTO Diana Oros