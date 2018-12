Ce programe speciale a pregătit TVR de Revelion: concerte, filme româneşti, momente de arhivă cu Stela Popescu şi petrecere cu lăutari FOTO

De la ora 20.30, la TVR 1 începe Revelion 2019 în care telespectatorii vor putea urmări cele mai bune înregistrări din programele de Revelion ale anilor '60, '70, '80, '90, care ţineau milioane de români în faţa televizorului.

Regaluri actoriceşti semnate Amza Pellea, Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu, Stela Popescu, Ştefan Bănică etc. vor fi adunate la TVR 1 în 100 de momente de aur.

Vom revedea şi celebre cupluri care au făcut istorie: Stela Popescu şi Ştefan Bănică Senior, Anda Călugăreanu şi Aurelian Andreescu, Toma Caragiu şi Elena Caragiu sau Angela Similea şi Florin Piersic, potrivit reprezentanţilor TVR.

Programul special de Revelion va fi prezentat de Ioana Voicu şi Radu Andrei Tudor.

Radu Andrei Tudor şi Ioana Vociu FOTO TVR

„Este pentru a doua oară când prezint alături de Ioana Voicu programul din noaptea de Revelion. Va fi o noapte cu totul aparte, pentru care am pregătit momente unice, pe care românii le-au iubit şi le-au apreciat de-a lungul anilor. Pentru noi este o mare onoare să fim primiţi în casele voastre în noaptea de Revelion“, a spus Radu Andrei Tudor.

„Sunt foarte emoţionată că voi petrece Revelionul alături de telespectatori. TVR 1 a pregătit o ofertă de programe bogată şi sunt convinsă că fiecare dintre voi va descoperi ceva să-i fie pe plac. Vă aştept la TVR 1 să închinăm o cupă de şampanie la trecerea dintre ani“, a spus Ioana Voicu.

Trecerea dintre ani la TVR 1 va fi marcată cu un foc de artificii.

De la ora 0.15, realizatoarea Elise Stan propune o selecţie de muzică autentică românească, interpretată de: Maria Tănase, Romica Puceanu, Ileana Sărăroiu, Maria Lătăreţu, Gică Petrescu, Fărâmiţă Lambru, Gabi Luncă, George Hazgan, Ionel Budişteanu, Marcel Budeală, Ion Onofei, Dorina Drăghici, Ionela Prodan, Dona Dumitru Siminică, Daina Badea, Emil Gavriş, Ion Dolănescu, Gigi Marga, Dorin Teodorescu, Luigi Ionescu, Ion Luican, Irina Loghin, Benone Sinulescu şi alţii.

De la ora 3.15, petrecerea continuă cu înregistrări din Revelionul Centenar din Piaţa Constituţiei, iar

în prima zi a Noului An, TVR 1 şi TVR HD transmit tradiţionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena în direct, pe 1 ianuarie, de la ora 12.15.

Ce programe a pregătit TVR 2

Startul distracţiei se dă de la ora 19.00 cu un episod special „Primăverii“. Dana (Corina Dănilă), Şerban (Alexandru Conovaru), profesorul Marcel (Dragoş Huluba), menajera Daiana (Marcela Roibu) şi vecina Petronela (Antoaneta Zaharia) sunt gata de muzică şi petrecere alături de telespectatorii TVR 2. Au invitat un prieten, colegul de serviciu al lui Şerban (Şerban Georgevici) şi vor primi oaspeţi surpriză: fotbalistul Florin Andone, cântăreaţa Lulu, actorii Denis Ştefan şi Nicoleta Luciu.

FOTO TVR

De la ora 19:27 Gala Revelioanelor îmbracă hainele de sărbătoare cu momente celebre din antologia umorului românesc, dar şi cu scenete de „umor la zi“, pe textele autorilor Eugen Dumitru, Cornel Udrea, Viorel Cacoveanu şi Dragoş Stoica.

Îl vom revedea pe marele actor Dorel Vişan într-un memorabil scheci umoristic, iar Dragoş Huluba şi Marius Rizea vor fi „Stan şi Bran“ în variantă românească. Ne vor mai delecta cu momente comice Mirela Zeţa, Diana Cavallioti şi Dragoş Stoica.

FOTO TVR

De la ora 21:30, la „Happy Show de Anul Nou“ totul este posibil. După un an plin de agitaţie, Toni Grecu şi echipa Happy Show vă invită la Revelionul împăcării, prieteniei şi distracţiei. Se dau şi premiile anului pentru comedie involuntară, sub genericul: Gala premiilor „Râsul de Aur“.

Toni Grecu şi Lia Sinchevici vor fi prezentatorii spectacolului în care îi veti urmări în roluri savuroase pe Hanno Hoefer (Klaus Iohannis), Andreea Doinea (Viorica Dăncilă), Monica Anghel (Angela Merkel), Gojira Gicu Andreescu (Kim Song Un), Cătălin Căţoiu (Donald Trump), Cătălin Neamţu, Claudiu Maier, Dragoş Muşat-Tetelu şi mulţi alţii.

FOTO TVR

La ora 23:05, începe „Fuegovelion“, prezentat de artistul Paul Surugiu - Fuego. Show-ul este o joacă frumoasă între două echipe - a Slăgăroşilor şi cea a Popularilor, ambele fiind reprezentate de mari artişti. Invitaţi vor fi Mirabela Dauer, Raoul, Marcel Pavel, Gabriel Dorobanţu, Simona Florescu, Anastasia Lazariuc, Alesis, Cristian Popescu, trupa Supermarket, în echipa Slăgăroşilor, iar în echipa Popularilor, Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Jean Paler, acordeonistul Paul Stânga. Momentele coregrafice sunt pregătite de baletul Florin Mariş şi Ansamblul de dans popular Câmpina.

FOTO TVR 2

De la ora 1:15, începe „Petrecerea Clejanilor“, unde alături de îndrăgiţii lăutari vin Nelu Ploieşteanu, Constantin Enceanu şi Taraful din Clejani, iar la 2.45, urmăriţi una dintre cele mai reuşite comedii din cinematografia românească, „B.D. la munte şi la mare“ (România, 1971). Cea de-a treia peliculă a seriei „Brigada Diverse“, regizată de Mircea Drăgan, se numără printre filmele româneşti cu cea mai mare cota de popularitate şi o distribuţie excepţională.

Melodiile nemuritoare ale lui Gică Petrescu, reunite sub titlul „Ia mai toarnă un păhărel!“, le puteţi vedea la ora 4:28. TVR 2 a pregătit şi două momente inedite, o scenetă în care îi vom recunoaşte pe actorii Tamara Buciuceanu, Ştefan Mihăilescu Brăila, Vali Voiculescu şi Pepino, Sandu Sticlaru, alături de Gică Petrescu, dar şi un duet formidabil cu Ştefan Bănică Senior şi Gică Petrescu.

Programe TVR 3

Ultimele ore din 2018 (de la 16.00 – 24.00) aduc la TVR 3 spectacole de balet, operă şi istoria perioadei alb/negru a „Cerbului de Aur“.

De la ora 16.00 TVR 3 va difuza „Lacul lebedelor pe lac“, de Piotr Ilici Ceaikovski – spectacol susţinut pe două scene neconvenţionale din Parcul Central din Cluj-Napoca - esplanada Cazinoului- la Palat şi scena de pe lac, sub clar de lună – TVR Cluj.

De la 18.30 - Gala de Revelion 2017 a Operei din Chişinău – un spectacol cu muzică de calitate, atmosferă rafinată şi momente artistice de excepţie de pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu - care a reunit la Chişinău nume sonore ale operei moldoveneşti.

De la 20.30 - Remix - Cerbul de Aur – Epoca de Aur, retrospectiva 1968 – 1971. Programul realizat de Doru Ionescu aduce interviuri şi momente muzicale cu Valeriu Lazarov, Alexandru Bocăneţ, Dumitru Moroşanu, Carmen Dumitrescu, Ioana Bogdan, Sile Dinicu, Margareta Pâslaru, Angela Similea, Corina Chiriac, Constantin Drăghici. Nu vor lipsi imaginile de arhivă de la cele patru ediţii antologice cu Josephine Baker, Sergiu Endrigo, Rita Pavone, Gilbert Becaud, Bobby Solo, Cliff Richard, Juliette Greco, Julio Iglesias, Charles Trenet, Therese Steinmetz, Connie Francis, Memphis Slim, Raphael, Luminiţa Dobrescu, Dan Spătaru, Mihaela Mihai, Doina Badea şi alţii.

Ultimul program al anului 2018 începe la 21.30: Spectacolul de balet „Frumoasa din padurea adormita“ de Piotr Ilici Ceaikovski. Baletul, după basmul lui Charles Perrault, a fost înregistrat în anul 2000, la Opera din Paris, în coregrafia şi regia lui Rudolf Nureev .Dirijor: David Coleman. Din distribuţie fac parte: Aurelie Dupont, Manuel Legris, soliştii şi corpul de balet ai Operei din Paris.

FOTO TVR

De la ora 00.00 – la 07.00, cele mai tari şi „proaspete“ concerte de rock şi jazz din România – susţinute la Rockfest Transalpina 2018 şi Festivalul de Jazz Gărâna 2018.

De la ora 00.00 - Concert Dave Evans, este unul dintre fondatorii legendarei trupe AC/DC şi primul solist trupei a cântat în 2018 la Festivalul Transalpina Rockfest, organizat în staţiunea Rânca, la 1600 m altitudine. El a urcat pe scenă alături de The Rock, trupa tribut AC/DC a României.

Spectacole de jazz după miezul nopţii

De la 0.55 - Concerte Rockfest Transalpina 2018 - Celelalte Cuvinte, Ember Fire, Ovidiu Anton, Scarlet Aura, Bucium, Bucovina, Dave Evans & The Rock.

De la 2.45 - Concertul trupei NOJAZZ a Festivalul de Jazz Sibiu 2018 - artişti proveniţi din medii muzicale diferite, care au găsit alchimia perfectă între sonorităţile soul & funky ale anilor ‘80 şi cele electro. Trupa NOJAZZ a luat naştere în anul 2001, prin asocierea unor artişti proveniţi din medii muzicale diferite. Turneele anuale în Statele Unite le-au oferit ocazia să întâlnească şi să înceapă colaborarea cu formaţia Earth, Wind and Fire. Astfel, NOJAZZ a ajuns să realizeze legendarele înregistrări alături de Maurice White şi Stevie Wonder pentru albumul Have Fun. între sonorităţile Soul & Funky ale anilor ’80 şi cele electro, mai actuale, alchimia este obţinută în special prin colaborarea cu uimitorul Thomas Atom (Stromae, C2C).

De la 4.15 - Concertul susţinut la Festivalul de Jazz Gărâna 2018 de o voce mai specială - cântăreaţa sud-coreană Youn Sun Nah, acompaniată de chitaristul virtuoz norvegian Ulf Wakenius.

De la 5.10 - Concertul Dean Bowman & Rareş Totu Midnight Sun la Festivalul de Jazz Gărâna 2018, iar de la 6.05, TVR 3 va difuza concertul pianistului Omar Sosa tot la Festivalul de Jazz Gărâna 2018.