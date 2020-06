Ce mai e de văzut pe Netflix în luna iunie: recomandări de filme şi seriale VIDEO

În prima lună de vară, dacă n-aveţi planuri de ducă, Netflix vă vine în ajutor cu un itinerariu bogat în seriale, filme şi documentare. „Adevărul“ vă prezintă lista scurtă a recomandărilor, între care am inclus şi filmul românesc „Între chin şi amin“, cu Kira Hagi în rol principal, dar şi celebrul „A Star is Born“, cu Lady Gaga şi Bradley Cooper ca protagonişti.

Deja disponibile

„13 Reasons Why“ (sezonul 4)

Absolvirea se apropie, iar Clay şi prietenii săi încearcă să rămână cu un pas în faţă pe măsură ce secretele trecutului le ameninţă viitorul.

„The Last Days of American Crime“ (film)

Un jefuitor de bănci acceptă propunerea de a comite un ultim jaf senzaţional înainte ca guvernul să activeze un semnal cerebral care să inhibe acţiunile infracţionale.

„The Woods“ (serial)

După un roman de Harlan Coben. Speranţele unui procuror din Varşovia renasc după descoperirea unui cadavru şi a legăturii acestuia cu sora sa dispărută în urmă cu 25 de ani.

„Da 5 Bloods“ (film)

Regizat de Spike Lee. La câteva decade după război, patru veterani afro-americani se întorc în Vietnam pentru a găsi rămăşiţele comandantului lor şi o comoară ascunsă.





18 iunie

„The Order“ (sezonul 2)

La Universitatea Belgrave, duşmănia dintre vârcolaci şi magicieni ajunge într-un punct critic. Curând, însă, un rău şi mai mare ameninţă să-i distrugă pe toţi.

19 iunie

„The Politician“ (sezonul 2)

Trădări, un triunghi amoros şi un candidat axat pe un singur subiect. Toate duc la o bătălie murdară pentru senat, pe care Payton va face orice ca să o câştige.

26 iunie

„Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“

Cu Will Ferrell şi Rachel McAdams în rolurile principale. Doi cântăreţi de provincie îşi împlinesc visul de a concura în cea mai mare competiţie muzicală din lume.

În curând

„It’s Okay to Not be Okay“ (serial)

În această dramă romantică, un lucrător în domeniul medical şi o autoare cu personalitate antisocială îşi vindecă reciproc rănile emoţionale şi psihologice.