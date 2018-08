Ce-l nemulţumeşte la România pe jurnalistul britanic care a făcut-o celebră în toată lumea. Noul său documentar, la Kanal D: „Am fost aproape de moarte“

Începând de duminică, 5 august, de la ora 13.00, pe Kanal D veţi putea viziona seria de documentare menită să înfăţişeze cele mai frumoase locuri din ţară şi să tragă câteva semnale de alarmă.

Charlie Ottley, autorul faimoasei serii „Wild Carpathia“ prin care a făcut România celebră în toată lumea şi prieten apropiat al Prinţului Charles, a pornit într-o nouă expediţie pe motocicletă pentru a captura în imagini spiritul României tradiţionale. Totodată, jurnalistul britanic a expus şi cele mai mari ameninţări la adresa viitorului ţării, criticând „dezvoltarea fără noimă“ în zonele protejate, defrişările ilegale şi monumentele istorice lăsate în paragină.

„Am vrut să facem această serie ca să educăm copiii României şi să arătăm părinţilor ce comori nepreţuite are România şi câtă nevoie este să fie păzite pentru generaţiile viitoare. Şi am mai dorit să documentăm monumentele în stare de degradare înainte de a fi pierdute. În fiecare episod semnalăm exemple de bună practică precum Ambulanţa Arhitecţilor sau Ţiglăria de la Apos. Dar am expus şi cele mai mari ameninţari la adresa unui viitor sustenabil precum răspândirea dezvoltării fără noimă în zonele protejate şi devastarea produsă de defrişările ilegale“, a povestit Ottley.

Ottley a dezvăluit şi că a trecut prin situaţii limită, însă spune că este proiectul în care a pus cel mai mult suflet: „Nu ştiam la ce să ne aşteptăm, nu poţi plănui chiar fiecare detaliu al călătoriei. Am fost în situaţii limită în timpul filmărilor, aproape de moarte, şi am avut câteva zile dezastruoase, şi săptămâni în care n-am crezut că vom reuşi să ducem proiectul la bun sfârşit. Este cu siguranţă seria de documentare cu cele mai multe provocări din tot ce am făcut până acum. Dar, pentru toţi cei implicaţi, este cea în care am pus cel mai mult suflet“.





Serialul oferă un portret al regiunilor istorice ale României prin intermediul călătoriei, bucătăriei tradiţionale, culturii specifice fiecărei zone, meşteşugurilor, istoriei şi arată telespectatorilor uimitoare peisaje şi zone naturale protejate din întreaga ţară. Scopul acestor documentare este de a milita pentru conservarea monumentelor vechi, să arate devastarea produsă de defrişările ilegale şi de a prezenta oameni care se luptă să protejeze cele mai ameninţate cu dispariţia clădiri istorice şi zone naturale.

În această aventură, Charlie Ottley întâlneşte bucătari celebri, muzicieni, povestitori, istorici, oameni cu influenţă, ecologişti şi un întreg spectru de oameni simpli care îl vor convinge că România este, încă, cea mai frumoasă şi extraordinară ţară din Europa.

„În trecut, când România a încercat să promoveze turismul erau prezentate mereu aceleaşi lucruri, aceleaşi destinaţii. Am dorit să arăt că fiecare regiune a acestei ţări este frumoasă şi trebuie onorată. Sunt lucruri minunate de văzut indiferent unde mergi, dar sunt, de asemenea, şi zone care au nevoie imediată de ajutor şi de a fi protejate înainte de a fi distruse. Prezervând moştenirea naturală şi culturală a României, biodiversitatea de care se bucură, pădurile ancestrale, satele istorice şi monumentele putem să asigurăm un venit sustenabil pentru zonele rurale“, declară prezentatorul şi specialistul în ecologie al postului de televiziune The British Travel Channel.

De la Delta Dunării până în Maramureş, de la graniţa cu Ucraina până la Porţile de Fier, fiţi pregătiţi să experimentaţi România aşa cum nu aţi mai făcut-o până acum.

Telespectatorii vor descoperi documentarul „Chipurile României“ ca fiind mai puţin incisiv şi mai detaliat decât celelalte din seria „Wild Carpathia“, presărat cu multe momente înduioşătoare şi cu situaţii umoristice.