Ce artişti fac parte din cei 100 de muzicieni care vor juriza show-ul de talente „Cântă acum cu mine“, prezentat de Cabral

Cântăreţi, DJ, entertaineri, actori, profesori de canto, dar şi experţi din industria muzicală vor ocupa un loc în juriul divers al show-ului de televiziune „Cântă acum cu mine“, ce va fi difuzat de Pro TV.

Foşti concurenţi „Vocea României“ fac parte din juriu, alături de câştigătoarea show-ului, Julie Mayaya: Adrian Nour, Tibi Scobiola, Sebastian Seredinschi, Ciprian Teodorescu, Ana Maria Mirică.

Julie Mayaya FOTO Pro TV

Profesoara de canto Dana Dorian, solista trupei „The Humans“ şi reprezentanta României la Eurovision 2018 Cristina Caramarcu, maestrul de cor al Operei Naţionale din Bucureşti Daniel Jinga, cântăreţii Andra Gogan, Boier Bibescu, Jazzy Jo, rapperul de la „Românii au talent“ Krem, actorul Stelian Milu, cântăreaţa de jazz Maria Răducanu, fosta concurentă „Românii au talent“ Alina Dincă, compozitoarea şi textiera de muzică folk şi rock Zoia Alecu, actorul Andrei Ciopec, muzicianul Jean Gavril, dirijorul Marius Zorilă, dar şi interpreţii de muzică populară Emilia Dorobanţu, Ion Drăgan, Lavinia Goste fac parte, de asemenea, dintre cei 100 de specialişti în muzică, pe care telespectatorii îi vor vedea în această primăvară în show-ul „Cântă acum cu mine“.

Cristina Caramarcu

Rolul celor 100 este să valideze fiecare moment prezentat, să se ridice în picioare şi să cânte alături de concurenţii care reuşesc să transmită cât mai multă emoţie si energie. Cei 100 nu vor judeca doar voce, ci întreaga reprezentaţie, elementul cheie fiind atmosfera pe care participanţii reuşesc să o creeze în minutele în care se află pe scenă. Împreună cu Loredana, căpitanul lor, cei 100 vor decide dacă momentul fiecărui interpret care intră pe scena Cântă acum cu mine poate fi memorabil sau nu.

Despre formatul emisiunii

„Cântă acum cu mine (All together now)“ este un format TV internaţional în care fiecare concurent care intră pe scenă trebuie să facă tot posibilul să-i convingă pe cei 100 de muzicieni să cânte alături de el. Vocile care se alătură momentului reprezintă scorul fiecăruia, iar cel care obţine cel mai bun scor ajunge în marea finală şi poate câştiga marele premiu de 50.000 de euro.

Profesionişti sau amatori, artişti solo sau grupuri, fiecare dintre aceştia, cu stilul propriu, va încerca să cucerească inimile celor 100 de juraţi şi să se califice în marea finală. Membrii juriului rămân constant în competiţie, reprezentând un grup divers de cântăreţi, fiecare cu stilul şi cu preferinţele lui. Având voci uriaşe şi opinii la fel de mari în ceea ce priveşte muzica, membrii juriului vor avea reacţii umitoare, diferite de la un concurent la altul.

Formatul All Together now a fost difuzat prima dată de BBC in Marea Britanie, după care a fost achiziţionat de nouă ţări printre care Brazilia, Australia şi de alte ţări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group.