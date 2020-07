Câţi bani câştigă Cheloo la iUmor. Antena 1 îi oferă mai mult decât lui Bendeac

Catalin Stefan Ion, cunoscut sub pseudonimul Cheloo, membru al trupei Parazitii şi unul dintre juraţii iUmor

Pentru apariţiile sale în cadrul emisiunii iUmor, Cheloo primea în sezonul difuzat în 2017 suma de 10.000 de euro, cu 3.000 de euro mai mult decât colegul Mihai Bendeac. În plus, Cheloo are o firmă de înregistrări audio şi activităţi de editare muzică, iar aceasta a înregistrat în acelaşi an un profit de 53.000 de euro, ceea ce înseamnă că membrul trupei Paraziţii a încasat 4.400 de euro lunar, scrie playtech.ro.

Mulţi l-au criticat pe Cheloo că a acceptat provocarea iUmor, susţinând că artistul a renunţat la principii pentru a face show la TV. Acesta şi-a văzut de treabă şi a continuat să primească sume fabuloase de la Antena 1 pentru apariţiile sale.

Despre viaţa lui personală se ştiu foarte puţine lucruri. Artistul chiar a declarat la un moment dat că nu îi place să stea în lumina reflectoarelor decât atunci când munceşte.

„Lumea e preocupată de monden, de viaţa mea personală, lucruri pe care eu refuz să le discut. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Dacă mă întrebi de viaţa personală, nici nu mă interesează”, a spus Cheloo.