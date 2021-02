Cătălin Moroşanu l-a criticat dur pe Zanni la Survivor: „Caracter de doi lei, un nimeni”. De la ce a plecat totul

Faimoşii au pierdut proba pentru imunitate, dar toată atenţia s-a mutat asupra unui conflict care cu greu a putut fi aplanat. Deranjat de comportamentul lui Zannidache, care a numit-o "cotoroanţă" pe Elena Marin, acuzând-o de falsitate, Cătălin Moroşanu a lansat un atac dur asupra protejatului lui Alex Velea, scrie Click.ro.

„Astăzi au căzut măştile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproşez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană şi a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speţă. (…) Nu poţi să jigneşti o femeie, să o faci cotoroanţă, să o faci în toate felurile în condiţiile în care a realizat ceva în viaţa ei. Vine el, un copilaş de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viaţa lui în afară de faptul că şi-a fpcut tatuaje şi e cool chipurile. Eu am experienţă de viaţă şi cvă spun, astfel de oameni nu o să reuşească în viaţă. Zanni e un caracter de doi lei. (…) O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului şi tot ceea ce am construit noi până acum”, a spus Cătălin Moroşanu din echipa Faimoşilor de la Survivor România 2021.